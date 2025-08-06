أعراض دهون الكبد وأسبابها ومخاطرها الإصابة بها

أعراض دهون الكبد، دهون الكبد من الإصابات الشهيرة التى يصاب بها الكبار والصغار لأسباب عديدة أبرزها العادات الغذائية الخاطئة.

وأعراض دهون الكبد، عديدة ولكن للأسف يجهلها معظم المرضى ما يؤخر التشخيص والعلاج ما يسبب مضاعفات خطيرة.

ويقول الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الباطنة والكبد، إن دهون الكبد أو ما يعرف بتشحم الكبد من أكثر أمراض الكبد شيوعا، حيث تتراكم الدهون داخل خلايا الكبد بشكل يفوق المعدل الطبيعي، مما قد يؤثر على وظائفه مع مرور الوقت، ويمكن أن تكون هذه الحالة بسيطة أو تتطور إلى مراحل خطيرة مثل التهابات الكبد أو التليف.

أعراض دهون الكبد

وأضاف العوضي، أنه في المراحل المبكرة قد لا تظهر أعراض واضحة، لكن مع تطور الحالة يمكن ملاحظة بعض الأعراض:-

الشعور بالتعب والإرهاق العام.

ثقل أو ألم بسيط في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

فقدان الشهية أو الغثيان.

انتفاخ البطن.

في الحالات المتقدمة اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)، وتورم الساقين، وتشوش ذهني.

أسباب دهون الكبد

وتابع، أن من أسباب دهون الكبد:-

السمنة وزيادة الوزن خاصة في منطقة البطن.

مرض السكري من النوع الثاني أو مقاومة الإنسولين.

ارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم.

الإفراط في تناول الكحوليات.

تناول بعض الأدوية مثل الكورتيزون أو أدوية القلب.

سوء التغذية أو فقدان الوزن السريع.

العوامل الوراثية ونمط الحياة الخامل.

أعراض دهون الكبد، فيتو

مضاعفات دهون الكبد

وأوضح الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الباطنة والكبد، أنه في حال إهمال العلاج قد يؤدي تراكم الدهون على الكبد إلى:

التهاب الكبد الدهني.

تليف الكبد.

فشل وظائف الكبد.

ارتفاع خطر الإصابة بسرطان الكبد.

مشاكل في الأوعية الدموية والقلب بسبب اضطراب الدهون.

طرق علاج دهون الكبد

وأضاف الدكتور محمد،انه لا يوجد دواء محدد يزيل الدهون من الكبد بشكل فوري، لكن يمكن التحكم بها، من خلال بعض النصائح، منها:-

إنقاص الوزن تدريجيًا بنسبة 7-10% من الوزن الكلي.

اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، وتقليل الدهون المشبعة والسكريات.

ممارسة الرياضة بانتظام مثل المشي السريع أو السباحة لمدة 30 دقيقة يوميا.

السيطرة على مستويات السكر والكوليسترول في الدم.

الامتناع عن تناول الكحوليات.

استشارة الطبيب حول تعديل الأدوية التي قد تؤثر على الكبد.

طرق الوقاية من دهون الكبد

وللوقاية من دهون الكبد، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

الحفاظ على وزن صحي ومؤشر كتلة جسم مناسبة.

اتباع نمط غذائي متوازن غني بالألياف وقليل الدهون الضارة.

ممارسة النشاط البدني بانتظام.

تجنب الإفراط في تناول الكحوليات والوجبات السريعة.

إجراء فحوصات دورية لوظائف الكبد خاصة لمرضى السكري والسمنة.

شرب كميات كافية من الماء للمساعدة في تحسين وظائف الكبد.

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