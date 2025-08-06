الأربعاء 06 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أعراض دهون الكبد وأسبابها ومخاطرها الإصابة بها

دهون الكبد، فيتو
دهون الكبد، فيتو

أعراض دهون الكبد، دهون الكبد من الإصابات الشهيرة التى يصاب بها الكبار والصغار لأسباب عديدة أبرزها العادات الغذائية الخاطئة.

وأعراض دهون الكبد، عديدة ولكن للأسف يجهلها معظم المرضى ما يؤخر التشخيص والعلاج ما يسبب مضاعفات خطيرة.

ويقول الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الباطنة والكبد، إن دهون الكبد أو ما يعرف بتشحم الكبد من أكثر أمراض الكبد شيوعا، حيث تتراكم الدهون داخل خلايا الكبد بشكل يفوق المعدل الطبيعي، مما قد يؤثر على وظائفه مع مرور الوقت، ويمكن أن تكون هذه الحالة بسيطة أو تتطور إلى مراحل خطيرة مثل التهابات الكبد أو التليف.

أعراض دهون الكبد

وأضاف العوضي، أنه في المراحل المبكرة قد لا تظهر أعراض واضحة، لكن مع تطور الحالة يمكن ملاحظة بعض الأعراض:-

  • الشعور بالتعب والإرهاق العام.
  • ثقل أو ألم بسيط في الجزء العلوي الأيمن من البطن.
  • فقدان الشهية أو الغثيان.
  • انتفاخ البطن.
  • في الحالات المتقدمة اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)، وتورم الساقين، وتشوش ذهني.

أسباب دهون الكبد

وتابع، أن من أسباب دهون الكبد:-

  • السمنة وزيادة الوزن خاصة في منطقة البطن.
  • مرض السكري من النوع الثاني أو مقاومة الإنسولين.
  • ارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم.
  • الإفراط في تناول الكحوليات.
  • تناول بعض الأدوية مثل الكورتيزون أو أدوية القلب.
  • سوء التغذية أو فقدان الوزن السريع.
  • العوامل الوراثية ونمط الحياة الخامل.
أعراض دهون الكبد 
أعراض دهون الكبد، فيتو

مضاعفات دهون الكبد

وأوضح الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الباطنة والكبد، أنه في حال إهمال العلاج قد يؤدي تراكم الدهون على الكبد إلى:

  • التهاب الكبد الدهني.
  • تليف الكبد.
  • فشل وظائف الكبد.
  • ارتفاع خطر الإصابة بسرطان الكبد.
  • مشاكل في الأوعية الدموية والقلب بسبب اضطراب الدهون.

طرق علاج دهون الكبد

وأضاف الدكتور محمد،انه لا يوجد دواء محدد يزيل الدهون من الكبد بشكل فوري، لكن يمكن التحكم بها، من خلال بعض النصائح، منها:-

  • إنقاص الوزن تدريجيًا بنسبة 7-10% من الوزن الكلي.
  • اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، وتقليل الدهون المشبعة والسكريات.
  • ممارسة الرياضة بانتظام مثل المشي السريع أو السباحة لمدة 30 دقيقة يوميا.
  • السيطرة على مستويات السكر والكوليسترول في الدم.
  • الامتناع عن تناول الكحوليات.
  • استشارة الطبيب حول تعديل الأدوية التي قد تؤثر على الكبد.

طرق الوقاية من دهون الكبد

وللوقاية من دهون الكبد، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

  • الحفاظ على وزن صحي ومؤشر كتلة جسم مناسبة.
  • اتباع نمط غذائي متوازن غني بالألياف وقليل الدهون الضارة.
  • ممارسة النشاط البدني بانتظام.
  • تجنب الإفراط في تناول الكحوليات والوجبات السريعة.
  • إجراء فحوصات دورية لوظائف الكبد خاصة لمرضى السكري والسمنة.
  • شرب كميات كافية من الماء للمساعدة في تحسين وظائف الكبد.
txt

علاج الكبد الدهني من خلال تغيير النظام الغذائي والعادات اليومية

txt

%46 فقط تلقوا تطعيم التهاب الكبد B من المواليد، الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دهون الكبد اعراض دهون الكبد اسباب دهون الكبد علاج دهون الكبد صحة الصحة الدكتور محمد العوضى

مواد متعلقة

في اليوم العالمي لمكافحة التهاب الكبد، هيئة الدواء تحذر: أعراضه صامتة

معهد بلهارس: إمكانيات علاجية جديدة لتليف الكبد من بروتين الحليب (فيديو)

يستخدمه المصريون بكثرة، تحذير عاجل من مكمل غذائي شهير يسبب تلف الكبد

6 أعراض تؤكد أن طفلك يعاني من مشكلات في الكبد

الأكثر قراءة

مدبولي يحسم الجدل بشأن منازل الفنانين التراثية بعد قانون الإيجار القديم

أول تعليق من رئيس الوزراء بعد تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم

مدبولى يعرض مقترحا لحل الأزمة بين الملاك والمستأجرين بعيدا عن قانون الإيجار القديم

أمم أفريقيا للمحليين، تعادل بوركينا فاسو ضد جمهورية أفريقيا الوسطى في الشوط الأول

رسميا، الدولار يسجل هذا الرقم أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

من 150 لـ 2600 جنيه، تعرف على أسعار علب حلوى المولد 2025

خوان ألفينا، كل ما تريد معرفته عن صفقة الزمالك المنتظرة من الدوري الأوكراني

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع يان ماتيوس

خدمات

المزيد

من 150 لـ 2600 جنيه، تعرف على أسعار علب حلوى المولد 2025

تنسيق المرحلة الثانية 2025، 8 أخطاء شائعة يجب تجنبها أثناء تسجيل الرغبات

سعر القصدير بالبورصة العالمية اليوم 33 ألف دولار

بعد تطبيق قانون الإيجار القديم، كل ما تريد معرفته عن زيادة الأجرة الشهرية

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم لأول دفعة بالمدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي 2025/ 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القطار في المنام وعلاقته بوجود عقبات في تحقيق الأهداف

علي جمعة يكشف أشخاصا حكم الله عليهم بالذل في الدنيا والآخرة

التيك توك وأرباحه وحكم دعم البث المباشر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads