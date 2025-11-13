اليوم، محاكمة 3 عاطلين لإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص

18 حجم الخط

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس، محاكمة 3 عاطلين بتهمة إدارة كيان تعليمي وهمي بهدف الاحتيال على المواطنين مقابل شهادات غير معتمدة تم ضبط المتهمين وبحوزتهم مستندات وشهادات مزورة وأجهزة إلكترونية تحتوي على أدلة رقمية.

وكشفت التحريات أن بعض الضحايا دفعوا مبالغ مالية كبيرة تصل إلى عشرات آلاف الجنيهات مقابل الدورات الوهمية، ما يعكس خطورة النشاط الاحتيالي على المواطنين خاصة الطلاب والخريجين الباحثين عن فرص عمل، وهو ما دفع النيابة لتسريع الإجراءات القانونية.

