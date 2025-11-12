قانوني: مدة عمل لجان حصر الإيجار القديم محددة ولا يمكن زيادتها بقرار وزاري

18 حجم الخط

قال أيمن مصطفى المحامي، إن لجان حصر المناطق المشكلة بقرار رئيس الوزراء بقانون الإيجار القديم ليست لتحديد الاجرة، فالأجرة محددة سلفا بالقانون رقم 164لسنة 2025 وهى المناطق المميزه أجرتها عشرين مثل الحاليه بحد أدنى آلف جنيه والمناطق المتوسطه أجرتها عشرة أمثال الحاليه بحد أدنى ربعمائة جنيه، والمناطق الأقتصاديه عشرة أمثال الحاليه بحد أدنى مائتان وخمسون جنيه.

وتابع أن اللجان ليس لتحديد الأجره ولكن



وتابع بأن اللجان ليس لتحديد الأجرة ولكن بالتعبير الأدق لتحديد المناطق الخاضعة للأجر فمهمة اللجان هى التقسيم الجغرافي وليس القيمى، ولذلك يجب على الطاعنين على تقسيمات اللجان الاعتراض على تقسيم المناطق وبيان التناقض بينها فمثلا منطقة صلاح الدين فى مصر الجديدة من المتوقع تقسم وتدخل فى المستوى المميز رغم إن جوارها مباشرة وملاصق لها عزبة مستوى اقتصادى.

وتابع: "كذلك منطقة المنيل على كورنيش النيل متوقع تدخل فى المستوى المميز وملاصق لها جامع عمرو ومتوقع يدخل فى المتوسط ومنه الاقتصادى وهكذا فى مناطق كثيرة سيكون التناقض واضح بين التقسيم الجغرافي للمناطق الذى لا يمكن أن يتساوى فى الاجرة".

وأوضح بأن هذا التقسيم الجغرافي سيكون فى استحالة العدالة والمساواة فكثيرا ما نجد فى منطقه اقتصاديه برج سكنى مميز، لذلك سنجد المحاكم مكتظة بالطعون على تقسيم اللجان سواء من الملاك أو المستأجرين على حد سواء، موضحا: “بصعوبة التقسيم أعتقد أن مدة الثلاث شهور الممتد لها عمل اللجان ستكون غير كافية للحصر الدقيق للمناطق الذى يأخذنا للمشكله الأكبر، وهى أن مدة عمل اللجان محدده بنص قانونى فلا يمكن زيادتها إلا بنص قانونى آخر وليس قرار وزارى”.

