حوادث

إخلاء سبيل ناشر فيديو ضرب رجل لابنته في جسر السويس بكفالة مالية

واقعة جسر السويس
واقعة جسر السويس
قررت النيابة العامة إخلاء سبيل ناشر فيديو ضرب رجل لابنته في مدخل عقار بجسر السويس بكفالة مالية 1000 جنيه وتصالحت الفتاة المعتدي عليها بالضرب أمام جهات التحقيق، بعد سماع أقوال الفتاة ووالدها ورئيس اتحاد ملاك العقار القائم بنشر الفيديو بعد أن وجد زجاج المرآة محطم ما دفعه إلى مراجعة الكاميرات ليجد الواقعة أمامه فنشرها دون علمه بهوية الأشخاص الظاهرين في الفيديو.

كشفت التحريات الأولية تفاصيل اعتداء شخص على فتاة بالضرب

وكشفت التحريات الأولية تفاصيل اعتداء شخص على فتاة بالضرب داخل مدخل عقار بمنطقة جسر السويس بالقاهرة، موضحة أن المتهم هو والد الفتاة، وأن الفتاة كانت تتشاجر مع أختها الكبرى، والواقعة حدثت في منزل الأخت الكبرى.

ولفتت التحريات، إلى أن الأب كان يريد أخذها معه لمنزلهم ولكنها رفضت فضربها، وسقطت دون أن تصاب بأذى.

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم بالاعتداء على فتاة بالضرب داخل مدخل عقار بمنطقة جسر السويس بالقاهرة، بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يحوى الواقعة.

وفحصت الأجهزة الأمنية بالقاهرة مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه اعتداء شاب وفتاة بالضرب على فتاة داخل مدخل عقار بالقاهرة.
وتمكنت الجهات المختصة من تحديد هوية المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بعد التحقق من صحة الفيديو.

جسر السويس واقعة جسر السزبس ضرب رجل لابنته فيديو جسر السويس النيابة العامة

