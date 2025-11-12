الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الإفتاء: 3 شروط يجب توافرها في الزي الشرعي للفتاة (فيديو)

رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال إحدى الفتيات التى قالت فيه: "ما هو الزي الشرعي للحجاب بالنسبة للفتاة؟".

وقال أمين الفتوى خلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، إن الزي الشرعي، هو ستر جسد الفتاة، ما عدا الوجه والكفين والقدمين بما لا يصف ولا يشف ولا يكشف.

واضاف: " الشرع لم يحدد زي معين ولكن حدد معيار معين وهو إلا يصف ولا يشف ولا يكشف، وإذا حدث خلل فى أحدهما يكون هناك تقصير فى الزي".

 


وأوضح أنه يجب الحفاظ على 3 شروط للزي الشرعي أو الحجاب، وهما أن يكون لا يصف ولا يكشف ولا يشف.

 

 

الجريدة الرسمية