دين ودنيا

هل يجوز تنفيذ وصية الأم بعدم حضور ابنها جنازتها؟، أمين الفتوى يجيب

الشيخ عويضة عثمان،
الشيخ عويضة عثمان، فيتو
رد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الوصية التي تمنع أحد الأبناء من حضور جنازة والدته بسبب معاملته السيئة لها، مؤكدًا أن مثل هذه الوصايا لا تُنفذ شرعًا وأن الإنسان مهما كانت خلافاته مع والديه، فإن البر والطاعة واجبة لهما بعد طاعة الله.

وأوضح أمين الفتوى خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" تقديم الإعلامي مهند السادات  المذاع على قناة الناس أن العقوق من الذنوب التي يظهر شؤمها في الدنيا قبل الآخرة، وأنه لا هداية للعاق إلا بالتوبة والرجوع إلى الله، مشددًا على أن حقوق الوالدين مقدسة في الإسلام بعد حق الله.

وأضاف أن الشريعة تمنع تنفيذ أي وصية تتضمن معصية أو عقوقًا للوالدين، موضحًا أن الطفل أو الشاب يجب أن يُظهر الاحترام والبر مهما بلغ من الغضب أو الأذى الذي تعرض له، وأن الكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة هما الطريق لإرضاء الله ورضا الوالدين، مؤكدًا أن رضا الوالدين من رضا الله كما ورد في الحديث الشريف.

