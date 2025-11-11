الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
دين ودنيا

ما هو حكم الشرع فى كثرة القسم بالطلاق على أتفه الأسباب؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

رد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة تدعى إسراء من محافظة المنيا، والتى قالت فيه: " ما حكم الشرع فى أن الزوج يحلف بالطلاق على ابنته لأسباب تافه؟".


وقال أمين الفتوى خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، إن تكرار الزوج على القسم بالطلاق، يؤثر على الأبناء سلبيا نفسيا، موضحا: " الفتيات أكثر تضررا من الشباب من تكرار المشاكل بين الزوج وزوجته، ويصابون بتعب نفسي وهناك فتيات امتنعن عن الزواج".


واضاف: " لذلك يجب على الزوج وزوجته أن يجعلن خلافاتهما داخل غرفة نومهما ولا يجب أن تخرج للأبناء، ولماذا لا نبلع لبعض المشاكل"، مؤكدا أنه لا يجب القسم بالطلاق لأسباب تافه أو لغيرها، ويجب إلغاء كلمة "عليا الطلاق"، والحديث الشريف يقول: " من كان حالفا فليحلف بالله".


وأشار إلى أن الكثير من المشاكل الأسرية تنتج عن عدم الصبر والتحمل بين الزوجين، مؤكدًا على قول النبي ﷺ: "إن كره منها خلقًا رضي منها آخر"، مشيرا إلى أن الطلاق يجب أن يكون آخر حل بعد استنفاد كل وسائل الصبر والمسامحة والتفاهم، وأن أي استخدام للطلاق كتهديد أو حلف يعتبر مخالفًا للشريعة ويضر بالأسرة أكثر مما ينفع. 
 

الجريدة الرسمية