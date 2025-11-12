الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قرار قضائى جديد فى محاكمة 35 متهما بـ “خلية الاتجار بالعملة”

محكمة
محكمة
18 حجم الخط

أجلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأربعاء، محاكمة 35 متهما، لاتهامهم في القضية رقم 12851 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول، في القضية المعروفة بخلية الإتجار بالعملة لـ12 يناير للمرافعة.

الأمن يكشف تفاصيل ضبط المتهم بإشعال الحرائق في كفر الشيخ

بعد تداول فيديو، ضبط 3 أشخاص لترويجهم المخدرات بالقليوبية

محاكمة 35 متهما في قضية خلية العملة 
 وذكر أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من يناير 2022 وحتى 20 أكتوبر 2022، أن المتهمين من الأول وحتى الثالث انضموا لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتولى تنفيذ عمليات عدائية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدائرة الثانية ارهاب الحقوق والحريات الدائرة الثانية الوحدة الوطنية والسلام خلية تهريب العملة خلية القطامية دائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة قضية خلية العملة محاكمة المتهمين محاكمة 7 متهمين مجمع محاكم بدر

مواد متعلقة

الأمن يكشف تفاصيل ضبط المتهم بإشعال الحرائق في كفر الشيخ

بعد تداول فيديو، ضبط 3 أشخاص لترويجهم المخدرات بالقليوبية

فيديو بورسيعد يقود الأمن لضبط متعاطي مخدرات أثناء سيره بالشوارع

فيديو يقود لضبط عصابة أكتوبر لسرقة المتعلقات من داخل السيارات

الشرطة تضبط 26 طن دقيق مدعم و4 ملايين جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبي

بعد تداول فيديو، ضبط قائد سيارة نقل يؤدي حركات استعراضية على الطرق بدمياط

ضبط مالك مطبعة بدون ترخيص بالقاهرة لإنتاج مطبوعات تجارية مخالفة لقانون الملكية الفكرية

ضبط 13 سيدة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة

الأكثر قراءة

انسحاب مرشح بالبحيرة من جولة الإعادة بانتخابات النواب

زلزال يضرب غرب قبرص بقوة 5.3 ريختر يشعر به عدد من المحافظات في مصر

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

تغريم الزمالك وبيزيرا وتجاهل زيزو، اتحاد الكرة يعلن عقوبات السوبر المصري

منتخب أفريقي يحقق رقما نادرا في مونديال الناشئين

عقب تصديق الرئيس، أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

بعد خروجه في بث مباشر، مرشح المنتزه ينفي القبض عليه ويؤكد: موجود في عملي

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد سيد طنطاوي يوضح رحمة الله على عباده في فرض كفارة اليمين

تفسير رؤية الكمثرى في المنام وعلاقتها بالبركة فى المال وكثرة الرزق

عباقرة ولكن مجهولون، "عمرة الأنصارية" استعان بها عمر بن عبد العزيز في تدوين الأحاديث

المزيد
الجريدة الرسمية