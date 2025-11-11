تصريح صادم لكريستيانو رونالدو حول موعد اعتزاله

18 حجم الخط

كشفت تقارير سعودية عن موقف البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي والمنتخب البرتغالي، حول موعد اعتزاله كرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وقال البرتغالي كريستيانو رونالدو مازحًا في تصريحات نشرتها صحيفة اليوم السعودية: “لن أعتزل الآن، ربما بعد 10 سنوات”.

وعندما سُئل عن موعد تفكيره في تعليق حذائه، قال رونالدو الذي يمتد عقده مع النصر حتى عام 2027: "قريبًا. لكن أعتقد أنني سأكون مستعدا. سيكون الأمر صعبًا، نعم. هل سيكون مؤلمًا؟ نعم. ربما سأبكي، نعم".

وأردف قائلا: "أنا شخص صريح، وسيكون الأمر صعبًا جدًّا جدًّا. لكن يا بيرس، أنا أُعدّ لمستقبلي منذ أن كنت في الخامسة والعشرين أو السادسة والعشرين أو السابعة والعشرين من عمري. لذا أعتقد أنني سأكون قادرًا على تحمّل ذلك الضغط".

وأعرب رونالدو عن ثقته في قدرته على التأقلم مع الحياة بعد كرة القدم، لأنه يرغب في التركيز على عائلته واهتماماته خارج الملعب.

وأضاف: "لا شيء يمكن أن يقارن بالأدرينالين الذي نشعر به في كرة القدم عندما نسجل هدفًا. لكن لكل شيء بداية ونهاية. لدي شغف بأشياء أخرى. سأحصل على وقت أكبر لنفسي ووقت أكبر لعائلتي ولتربية أطفالي".

الأولوية للأسرة

وبعد أن بدأ مسيرته في سبورتينج، عاش رونالدو مسيرة حافلة في مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

وانضم النجم البرتغالي إلى النصر السعودي بعد رحيله عن يونايتد للمرة الثانية عام 2022. ولا يزال يتابع نتائج ناديه الإنجليزي السابق، نظرا لعلاقته بمدرب الفريق الحالي روبن أموريم، زميله السابق في منتخب البرتغال.

