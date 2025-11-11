الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تصريح صادم لكريستيانو رونالدو حول موعد اعتزاله

كريستيانو رونالدو،فيتو
كريستيانو رونالدو،فيتو
18 حجم الخط

كشفت تقارير سعودية عن موقف البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي والمنتخب البرتغالي، حول موعد اعتزاله كرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وقال البرتغالي كريستيانو رونالدو مازحًا في تصريحات نشرتها صحيفة اليوم السعودية: “لن أعتزل الآن، ربما بعد 10 سنوات”.

وعندما سُئل عن موعد تفكيره في تعليق حذائه، قال رونالدو الذي يمتد عقده مع  النصر حتى عام 2027: "قريبًا. لكن أعتقد أنني سأكون مستعدا. سيكون الأمر صعبًا، نعم. هل سيكون مؤلمًا؟ نعم. ربما سأبكي، نعم". 

وأردف قائلا: "أنا شخص صريح، وسيكون الأمر صعبًا جدًّا جدًّا. لكن يا بيرس، أنا أُعدّ لمستقبلي منذ أن كنت في الخامسة والعشرين أو السادسة والعشرين أو السابعة والعشرين من عمري. لذا أعتقد أنني سأكون قادرًا على تحمّل ذلك الضغط".

وأعرب  رونالدو عن ثقته في قدرته على التأقلم مع الحياة بعد كرة القدم، لأنه يرغب في التركيز على عائلته واهتماماته خارج الملعب. 

وأضاف: "لا شيء يمكن أن يقارن بالأدرينالين الذي نشعر به في كرة القدم عندما نسجل هدفًا. لكن لكل شيء بداية ونهاية. لدي شغف بأشياء أخرى. سأحصل على وقت أكبر لنفسي ووقت أكبر لعائلتي ولتربية أطفالي".

الأولوية للأسرة

وبعد أن بدأ مسيرته في سبورتينج، عاش رونالدو مسيرة حافلة في مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس. 

وانضم النجم البرتغالي إلى النصر السعودي بعد رحيله عن يونايتد للمرة الثانية عام 2022. ولا يزال يتابع نتائج ناديه الإنجليزي السابق، نظرا لعلاقته بمدرب الفريق الحالي روبن أموريم، زميله السابق في منتخب البرتغال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كريستيانو رونالدو البرتغالي كريستيانو رونالدو النصر السعودي البرتغالي كريستيانو

مواد متعلقة

بعد النتائج السلبية، مستقبل كونتي في نابولي "على كف عفريت"

استاد القاهرة يستضيف مباراتي منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام الجزائر

موعد التدريب الثاني لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة أوزبكستان

قناة مفتوحة تنقل مباراة منتخب مصر وأوزبكستان الودية

حلمي طولان يضم ثلاثيا جديدا بدلا من لاعبي بيراميدز استعدادا لمواجهة الجزائر وديا

فينيسيوس يشعل أزمة جديدة في ريال مدريد

تقارير تكشف موقف زين الدين زيدان من تدريب منتخب فرنسا

أول تعليق للبدري بعد فوزه بأفضل مدرب في ليبيا

الأكثر قراءة

البلدي تغازل المواطنين، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025

جنح عين شمس تحدد موعد محاكمة عاطل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين

نجوم الغناء الشعبي يودعون إسماعيل الليثي في جنازة مؤثرة بإمبابة

السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي

الأم قاصر، التحقيقات تكشف مفاجآت صادمة في واقعة أطفال الزقازيق

جون إدوارد يتمسك باستمرار عبد الرؤوف، انقسامات داخل الزمالك حول مستقبل الجهاز الفني

خريفى معتدل مائل للحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

أفيخاي أدرعي يعلن تقاعده بعد 30 عاما ملوثة بدماء الشعب الفلسطيني

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى عن واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير: "العبادة ليست للاستعراض أو الإدانة"

أكاديمية الأزهر العالمية تعقد ندوة حول "مسائل الفقه التراثي الافتراضية في العصر الحديث"

ذكرى رحيل عمدة التلاوة، سر رفض الشيخ الشعشاعي قراءة القرآن عبر الميكروفون في بداية مسيرته

المزيد
الجريدة الرسمية