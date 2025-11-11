الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد النتائج السلبية، مستقبل كونتي في نابولي "على كف عفريت"

كونتي،فيتو
كونتي،فيتو
18 حجم الخط

كشفت تقارير إيطالية عن أن مستقبل المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي مع نابولي أصبح مهددًا بعد سلسلة من النتائج السلبية في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، والتي أثارت تكهنات حول إمكانية استبعاده من منصبه.

 

وأفاد موقع "Fichajes بأن كونتي، الذي قاد نابولي للتتويج بلقب الدوري موسم 2024/2025، يرى الآن عقده الممتد حتى 2027 معرضًا للضغط بسبب ضعف أداء الفريق، بما في ذلك ثلاث مباريات دون فوز وخمس هزائم حتى الآن، أبرزها الخسارة أمام بولونيا وآيندهوفن.

وذكر المصدر ذاته أن المدرب انتقد لاعبيه بعد الهزيمة الأخيرة، مؤكدًا فقدان الفريق للطاقة والانهيار أمام الصعوبات، بينما أبدى أيضًا تحفظات على التخطيط الإداري للفريق، مما زاد من التوتر بينه وبين إدارة النادي برئاسة أوريلو دي لورينتيس.

 

ويخضع كونتي لتقييم عاجل قبل المباريات الأوروبية المقبلة، حيث تعتمد استمراريته على قدرته على إعادة الفريق للمسار الصحيح، وإذا لم تتحسن النتائج، فإن إدارة نابولي قد تتجه إلى الاستغناء عنه للحفاظ على استقرار الفريق ومستوى المنافسة.

نتائج نابولي في الدوري الإيطالي هذا الموسم 

ويحتل نابولي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة، من الفوز في 7 لقاءات وتعادل وحيد و3 هزائم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أنطونيو كونتي الإيطالي أنطونيو كونتي الدوري الإيطالي انطونيو أيندهوفن دوري ابطال اوروبا

مواد متعلقة

استاد القاهرة يستضيف مباراتي منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام الجزائر

موعد التدريب الثاني لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة أوزبكستان

قناة مفتوحة تنقل مباراة منتخب مصر وأوزبكستان الودية

حلمي طولان يضم ثلاثيا جديدا بدلا من لاعبي بيراميدز استعدادا لمواجهة الجزائر وديا

فينيسيوس يشعل أزمة جديدة في ريال مدريد

تقارير تكشف موقف زين الدين زيدان من تدريب منتخب فرنسا

أول تعليق للبدري بعد فوزه بأفضل مدرب في ليبيا

المنتخب يبدأ استعداداته لمواجهة أوزبكستان.. استبعاد ثلاثي الفراعنة.. ضم طاهر ودونجا لمعسكر نوفمبر.. إبراهيم حسن يحذر اللاعبين من هذا الأمر.. ومواعيد مباريات دورة الإمارات الودية

الأكثر قراءة

البلدي تغازل المواطنين، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025

جنح عين شمس تحدد موعد محاكمة عاطل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين

نجوم الغناء الشعبي يودعون إسماعيل الليثي في جنازة مؤثرة بإمبابة

السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي

الأم قاصر، التحقيقات تكشف مفاجآت صادمة في واقعة أطفال الزقازيق

جون إدوارد يتمسك باستمرار عبد الرؤوف، انقسامات داخل الزمالك حول مستقبل الجهاز الفني

4 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، أعرف التفاصيل

"أنا خايفة وبصرخ علشان أحمي نفسي"، حكاية ابنة وزير سابق تستغيث من أقاربها بسبب الميراث (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى عن واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير: "العبادة ليست للاستعراض أو الإدانة"

أكاديمية الأزهر العالمية تعقد ندوة حول "مسائل الفقه التراثي الافتراضية في العصر الحديث"

ذكرى رحيل عمدة التلاوة، سر رفض الشيخ الشعشاعي قراءة القرآن عبر الميكروفون في بداية مسيرته

المزيد
الجريدة الرسمية