بعد النتائج السلبية، مستقبل كونتي في نابولي "على كف عفريت"

كشفت تقارير إيطالية عن أن مستقبل المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي مع نابولي أصبح مهددًا بعد سلسلة من النتائج السلبية في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، والتي أثارت تكهنات حول إمكانية استبعاده من منصبه.

وأفاد موقع "Fichajes بأن كونتي، الذي قاد نابولي للتتويج بلقب الدوري موسم 2024/2025، يرى الآن عقده الممتد حتى 2027 معرضًا للضغط بسبب ضعف أداء الفريق، بما في ذلك ثلاث مباريات دون فوز وخمس هزائم حتى الآن، أبرزها الخسارة أمام بولونيا وآيندهوفن.

وذكر المصدر ذاته أن المدرب انتقد لاعبيه بعد الهزيمة الأخيرة، مؤكدًا فقدان الفريق للطاقة والانهيار أمام الصعوبات، بينما أبدى أيضًا تحفظات على التخطيط الإداري للفريق، مما زاد من التوتر بينه وبين إدارة النادي برئاسة أوريلو دي لورينتيس.

ويخضع كونتي لتقييم عاجل قبل المباريات الأوروبية المقبلة، حيث تعتمد استمراريته على قدرته على إعادة الفريق للمسار الصحيح، وإذا لم تتحسن النتائج، فإن إدارة نابولي قد تتجه إلى الاستغناء عنه للحفاظ على استقرار الفريق ومستوى المنافسة.

نتائج نابولي في الدوري الإيطالي هذا الموسم

ويحتل نابولي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة، من الفوز في 7 لقاءات وتعادل وحيد و3 هزائم.

