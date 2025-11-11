محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي لبحث شكاوى وطلبات المواطنين

18 حجم الخط

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمدينة طوخ، لبحث وحل مشكلات مواطني مدن طوخ، بنها، قها، وكفر شكر، وذلك في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة السريعة لمطالبهم.

شقة بالإيجار لسيدة مسنة وفرص عمل ابرز طلبات المواطنين في لقاء محافظ القليوبية

شهد اللقاء عرض عدد كبير من الشكاوى المتنوعة، ركزت على القضايا الإنسانية وتوفير فرص العمل والدعم الاجتماعي، حيث وجه المحافظ بسرعة دراسة الحالات وتقديم الحلول الفورية لها.

وفي السياق ذاته، تم توفير فرص عمل لعدد من الشباب من ذوي الهمم وحاملي كارت الخدمات المتكاملة، كما تم توفير فرصة عمل في القطاع الخاص لشاب من الحالات الخاصة، وتعيين شابة من ذوي الإعاقة الحركية، بالإضافة إلى توفير فرصة عمل لسيدة أرملة لتمكينها من إعالة أسرتها، والتنسيق لتسهيل إجراءات صرف المعاش لعدد من الحالات الإنسانية. كما وجه المحافظ بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية لتوفير شقة سكنية بالإيجار لسيدة مسنة.

وفيما يتعلق بالخدمات التعليمية، وجه المحافظ بتسهيل نقل عدد من الطلاب إلى مدارس أقرب لمحل إقامتهم، مراعاةً لظروف أسرهم، كما وافق على نقل ممرضة من مستشفى إلى آخر بناءً على رغبتها وظروفها الخاصة.

وفي إطار التعامل مع الشكاوى الإدارية، كلف المهندس أيمن عطية إدارة أملاك الدولة بفحص شكوى أحد المواطنين بشأن تسعير قطعة أرض لتقنين وضعها، موجهًا بتشكيل لجنة من أملاك المحافظة ورئاسة مدينة بنها لفحص الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطن، كما قرر المحافظ إحالة شكوى أحد المواطنين إلى النيابة الإدارية بشأن عدم تنفيذ المخطط الخاص بشارع محمود جودة (الحرس الوطني خط 12)، مؤكدًا ضرورة محاسبة المقصرين في أداء مهامهم.

