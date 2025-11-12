الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مدرب العراق: جاهزون لمواجهة الإمارات والتأهل للملحق إنجاز لأسود الرافدين

مدرب العراق
مدرب العراق
18 حجم الخط

أكد مدرب المنتخب العراقي جراهام آرنولد جاهزية فريقه لمواجهة الإمارات في ملحق آسيا المؤهل إلى الملحق العالمي لكأس العالم، مشيرًا إلى أن اللقاء يتطلب تركيزًا ذهنيًا عاليًا أكثر من أي جانب آخر.

مدرب العراق يتحدث عن مواجهة الامارات 

وقال آرنولد في تصريحاته قبل المباراة: "مدرب المنتخب الإماراتي يقوم بما قمتُ به خلال الأربعين عامًا الماضية، وبعد مباراة السعودية قمنا بتحليل أداء لاعبي الإمارات خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة."

 

وأضاف: "سأختار اللاعبين الأفضل بدنيًا والأجهز لمباراة الإمارات. لدينا حصة تكتيكية أيضًا، لكن هذه المباراة تحتاج إلى الجاهزية الذهنية أكثر من أي شيء آخر."

 

وتحدث آرنولد عن وفرة الخيارات الهجومية لديه لأول مرة منذ توليه تدريب العراق، قائلًا: "نملك 24 لاعبًا، وللمرة الأولى أجد أمامي أكثر من خيار هجومي، فكل من علي الحمادي ومهند علي وأيمن حسين جاهزون للمشاركة."

 

وأكد المدرب الأسترالي أن لا أفضلية في مكان إقامة المباريات سواء في الإمارات أو في البصرة، مضيفًا: "نحن مستعدون جيدًا لكل مباراة على حدة، ولا فرق في المكان بالنسبة لنا، فجميع اللاعبين متحمسون للغاية لخوض هذه المواجهات المصيرية."

 

واختتم آرنولد تصريحاته بالتأكيد على أن مجرد بلوغ هذا الدور يُعد إنجازًا للعراق بعد غياب طويل، موضحا: "نظام المسابقة صعّب الأمور علينا منذ البداية، والمنتخب الإماراتي يدرك ذلك جيدًا، لكن الرحلة مستمرة. هناك أشخاص في العراق لا يعرفون إلى أي مدى تقدمنا، فالعراق لم يخض مباراة ملحق منذ 30 عامًا."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسود الرافدين المنتخب الاماراتي المنتخب العراقي لمنتخب الامارات لكأس العالم مباراة السعودية مدرب المنتخب الإماراتي

مواد متعلقة

ريال مدريد ومانشستر سيتي يراقبان نجم ليفربول وقلق في الريدز

إسبانيا تستدعي بديل لامين يامال لمعسكر الماتادور

لم أغادر كما كنت أحلم، ميسي يكشف أسباب رحيله عن برشلونة

جاتوزو: نجم ليفربول يرفض الانضمام إلى منتخب إيطاليا

الأكثر قراءة

أهالي منية سلمنت بالشرقية يطالبون الأزهر بحل أزمة نقص المدرسين في المعهد الأزهري

مصر ضد سويسرا، مواعيد مباريات دور الـ 32 في كأس العالم للناشئين

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

أبوس إيدك سبني أمشي، الاعتداء على فتاة بوحشية في جسر السويس يثير الغضب (فيديو)

رفع تقرير للرئيس السيسي، تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

زلزال يهز قبرص بقوة 5.22 ريختر

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

بدء نظر جلسة محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز

خدمات

المزيد

الدينار البحريني يسجل 125.55 جنيها في البنك المركزي اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

تعرف على سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 12-11-2025

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأنبياء المباركون بنص القرآن الكريم، تعرف عليهم

حافظ عليها، أوقات الصلاة كما حددها القرآن الكريم والسنة النبوية

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهموم

المزيد
الجريدة الرسمية