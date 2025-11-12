مدرب العراق: جاهزون لمواجهة الإمارات والتأهل للملحق إنجاز لأسود الرافدين

18 حجم الخط

أكد مدرب المنتخب العراقي جراهام آرنولد جاهزية فريقه لمواجهة الإمارات في ملحق آسيا المؤهل إلى الملحق العالمي لكأس العالم، مشيرًا إلى أن اللقاء يتطلب تركيزًا ذهنيًا عاليًا أكثر من أي جانب آخر.

مدرب العراق يتحدث عن مواجهة الامارات

وقال آرنولد في تصريحاته قبل المباراة: "مدرب المنتخب الإماراتي يقوم بما قمتُ به خلال الأربعين عامًا الماضية، وبعد مباراة السعودية قمنا بتحليل أداء لاعبي الإمارات خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة."

وأضاف: "سأختار اللاعبين الأفضل بدنيًا والأجهز لمباراة الإمارات. لدينا حصة تكتيكية أيضًا، لكن هذه المباراة تحتاج إلى الجاهزية الذهنية أكثر من أي شيء آخر."

وتحدث آرنولد عن وفرة الخيارات الهجومية لديه لأول مرة منذ توليه تدريب العراق، قائلًا: "نملك 24 لاعبًا، وللمرة الأولى أجد أمامي أكثر من خيار هجومي، فكل من علي الحمادي ومهند علي وأيمن حسين جاهزون للمشاركة."

وأكد المدرب الأسترالي أن لا أفضلية في مكان إقامة المباريات سواء في الإمارات أو في البصرة، مضيفًا: "نحن مستعدون جيدًا لكل مباراة على حدة، ولا فرق في المكان بالنسبة لنا، فجميع اللاعبين متحمسون للغاية لخوض هذه المواجهات المصيرية."

واختتم آرنولد تصريحاته بالتأكيد على أن مجرد بلوغ هذا الدور يُعد إنجازًا للعراق بعد غياب طويل، موضحا: "نظام المسابقة صعّب الأمور علينا منذ البداية، والمنتخب الإماراتي يدرك ذلك جيدًا، لكن الرحلة مستمرة. هناك أشخاص في العراق لا يعرفون إلى أي مدى تقدمنا، فالعراق لم يخض مباراة ملحق منذ 30 عامًا."

