لم أغادر كما كنت أحلم، ميسي يكشف أسباب رحيله عن برشلونة

18 حجم الخط

تحدث الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي عن مشاعره تجاه رحيله عن نادي برشلونة، بعد مسيرة تاريخية امتدت لسنوات طويلة داخل أسوار "كامب نو".

وقال ميسي في تصريحاته بمقابلة تلفزيونية: "بداخلي إحساس غريب بعد رحيلي بسبب الطريقة التي حدث بها كل شيء، وبسبب أنني أنهيت سنواتي الأخيرة دون جمهور".

وأضاف نجم إنتر ميامي الحالي: "بعد كل تلك الحياة التي قضيتها هناك، لم أغادر كما كنت أتخيل، ولا كما كنت أحلم، كنت أتخيل دائمًا أن أنهي مسيرتي كلها في أوروبا وفي برشلونة."

ورحيل ميسي عن برشلونة في صيف 2021 شكل صدمة كبيرة لعشاق النادي الكتالوني، بعد أن قضى أكثر من 20 عامًا بقميص الفريق، حقق خلالها جميع الألقاب الممكنة، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان ومن ثم إلى إنتر ميامي الأمريكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.