تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات النواب وتوقيت الإعادة

اختتمت أمس الثلاثاء أعمال التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعد يومين من المشاركة الفعلية للمواطنين في اللجان الانتخابية بمختلف محافظات الجمهورية.

وبعد انتهاء التصويت بالمرحلة الأولى، يترقب الشارع المصري موعد إعلان النتائج الرسمية، وفق الجدول الزمني المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي.

وبدأت عقب الإغلاق مباشرة عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية، على أن يتم تجميع النتائج وإرسالها إلى اللجان العامة، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى

وتُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى يوم 20 نوفمبر 2025، بعد الانتهاء من أعمال الحصر العددي ومراجعة المحاضر النهائية للجان العامة، وفق ما هو محدد في الجدول الزمني الرسمي للانتخابات.

موعد جولة الإعادة

في الدوائر التي لم تُحسم فيها النتائج من الجولة الأولى، تُجرى جولة الإعادة وفق المواعيد التالية:

التصويت للمصريين في الخارج: يومي 7 و8 ديسمبر 2025.

التصويت داخل مصر: يومي 9 و10 ديسمبر 2025.

وتُعلن النتائج النهائية للمرحلة الأولى وجولة الإعادة يوم 18 ديسمبر 2025، على أن تبدأ بعدها مباشرة استعدادات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.

