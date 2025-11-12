الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات النواب وتوقيت الإعادة

اللجان الانتخابية،فيتو
اللجان الانتخابية،فيتو
18 حجم الخط

اختتمت أمس الثلاثاء أعمال التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعد يومين من المشاركة الفعلية للمواطنين في اللجان الانتخابية بمختلف محافظات الجمهورية.

وبعد انتهاء التصويت بالمرحلة الأولى، يترقب الشارع المصري موعد إعلان النتائج الرسمية، وفق الجدول الزمني المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي.

وبدأت عقب الإغلاق مباشرة عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية، على أن يتم تجميع النتائج وإرسالها إلى اللجان العامة، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى

وتُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى يوم 20 نوفمبر 2025، بعد الانتهاء من أعمال الحصر العددي ومراجعة المحاضر النهائية للجان العامة، وفق ما هو محدد في الجدول الزمني الرسمي للانتخابات.

موعد جولة الإعادة

في الدوائر التي لم تُحسم فيها النتائج من الجولة الأولى، تُجرى جولة الإعادة وفق المواعيد التالية:

التصويت للمصريين في الخارج: يومي 7 و8 ديسمبر 2025.

التصويت داخل مصر: يومي 9 و10 ديسمبر 2025.

وتُعلن النتائج النهائية للمرحلة الأولى وجولة الإعادة يوم 18 ديسمبر 2025، على أن تبدأ بعدها مباشرة استعدادات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات مجلس النواب اللجان الانتخابية المرحلة الاولي موعد اعلان نتائج المرحلة الاولى المرحلة الثانية

مواد متعلقة

ضوابط الفوز بالمقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب، وهذه حالات الإعادة

ما هي الخطوة التالية بعد فرز الأصوات في انتخابات مجلس النواب؟

مع انتهاء الجولة الأولى، موعد جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات النواب 2025، الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة إهناسيا ببني سويف (فيديو)

الأكثر قراءة

أهالي منية سلمنت بالشرقية يطالبون الأزهر بحل أزمة نقص المدرسين في المعهد الأزهري

مصر ضد سويسرا، مواعيد مباريات دور الـ 32 في كأس العالم للناشئين

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

أبوس إيدك سبني أمشي، الاعتداء على فتاة بوحشية في جسر السويس يثير الغضب (فيديو)

رفع تقرير للرئيس السيسي، تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

زلزال يهز قبرص بقوة 5.22 ريختر

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

بدء نظر جلسة محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز

خدمات

المزيد

الدينار البحريني يسجل 125.55 جنيها في البنك المركزي اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

تعرف على سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 12-11-2025

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأنبياء المباركون بنص القرآن الكريم، تعرف عليهم

حافظ عليها، أوقات الصلاة كما حددها القرآن الكريم والسنة النبوية

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهموم

المزيد
الجريدة الرسمية