بعد نهاية الجولة الأولى.. الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس النواب 2025 حتى موعد إعلان النتيجة النهائية

انتهت الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 في محافظات المرحلة الأولى، والتي شهدت منافسة حادة في معظم الدوائر ولم يتم حسم الكثير من المقاعد والتي تتجه إلى جولة إعادة.

وفي السطور التالية نقدم لكم الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس النواب وما تبقى منه حتى موعد إعلان النتيجة النهائية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن كل مواطن مصري، سواء داخل البلاد أو خارجها له الحق في الإدلاء بصوته في الانتخابات طالما اسمه مقيد في قاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي سارية.

ويتم التصويت عن طريق الاقتراع السري المباشر، وعلى الناخب أن يدلي بصوته بنفسه، ولا يُقبل في إثبات الشخصية سوى بطاقة الرقم القومي فقط.

كم عدد الناخبين في انتخابات مجلس النواب؟

ويبلغ عدد الناخبين في انتخابات مجلس النواب حوالي 69 مليون ناخب في المرحلتين، منهم 35 مليون في المرحلة الأولى و34 مليون في المرحلة الثانية.

محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب

محافظات المرحلة الأولى هي الجيزة والفيوم والوادي الجديد وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.

محافظات المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب

أما محافظات المرحلة الثانية فهي القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.

ما هو النظام الانتخابي المطبق في انتخابات مجلس النواب؟

النظام الانتخابي المعمول في انتخابات مجلس النواب يجمع بين النظام الفردي والقائمة المغلقة المطلقة، حيث تم تخصيص 284 مقعدا لكل نظام.

عدد المقاعد التي يتنافس عليها مرشحو القائمة في انتخابات النواب

في نظام القوائم تم تخصيص 284 مقعدا، وترشحت قائمة واحدة في الدوائر الأربع تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر، منها قائمتان تضم كل منهما 40 مرشحا، وقائمتان تضم كل منهما 102 مرشح.

وتشارك في القائمة 12 حزبا وكيانا سياسيا إلى جانب عدد من المستقلين، من بينها أحزاب مستقبل وطن والجبهة الوطنية وحماة الوطن والحزب الجمهوري والوفد والتجمع والمصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل والإصلاح والتنمية وإرادة الجيل والحرية المصري والمؤتمر، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

عدد المقاعد التي يتنافس عليها مرشو الفردي في انتخابات النواب

أما النظام الفردي فتم تخصيص 284 مقعدا أيضا، ويبلغ إجمالي عدد المرشحين 2597 مرشحا، منهم 1281 في المرحلة الأولى و1316 في المرحلة الثانية.

مواعيد المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

تجرى الانتخابات في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر

وتجرى في الداخل يومي 10 و11 نوفمبر

ويتم إعلان النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر

مواعيد جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

تجرى الإعادة في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر

وتجرى في الداخل يومي 3 و4 ديسمبر

ويتم إعلان النتيجة النهائية يوم 11 ديسمبر

مواعيد المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

تجرى الانتخابات في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر

وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر

ويتم إعلان النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر

مواعيد جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

تجرى في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر

وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر

ويتم إعلان النتيجة النهائية يوم 25 ديسمبر.

