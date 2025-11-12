ما هي الخطوة التالية بعد فرز الأصوات في انتخابات مجلس النواب؟

18 حجم الخط

أصدرت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بيانًا اليوم الأربعاء، قالت فيه إنه استمرارًا لسلسلة المحتوى التوعوي الذي بدأته الوزارة تحت شعار "توعية وتواصل"، نشرت اليوم مجموعة إنفوجرافات سياسية توعوية قدمت فيها معلومات بشأن مراحل ما بعد فرز الأصوات في انتخابات مجلس النواب، وكيفية إعلان نتائج الانتخابات.. الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.. مدة الطعن ولمن حق الطعن.. والمحكمة المختصة بنظر الطعون.





متابعة التوعية بشأن انتخابات مجلس النواب

وقالت الوزارة في بيانها الصادر اليوم: إن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، يتابع عمل القطاعين القانوني والإعلامي في الوزارة، من أجل الوصول إلى تقديم خدمة التوعية والتواصل مع المواطنين، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من مهام الوزارة، بشكل شديد الدقة ويحقق وصول المواطن للمعلومة بشكل سلس.

نشر محتوى تعريفي بشأن انتخابات مجلس النواب

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن الوزير يشدد على ضرورة استمرار نشر هذا المحتوى التوعوي، بذات الكثافة والدقة والحرفية التي تقدمها الوزارة منذ بدء هذه الحملة.

وفي حلقة اليوم من السلسلة التوعوية، تقدم وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ٣ إنفوجرافات توضح كل الإجراءات التي تلي عملية فرز الأصوات في انتخابات مجلس النواب، وكيفية إعلان نتائج الانتخابات، وطرق الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، والمدة القانونية للطعن، ولمن حق الطعن، والمحكمة المختصة بنظر الطعون.

وأغلقت أمس الثلاثاء اللجان الانتخابية أبوابها عقب انتهاء التصويت في انتخابات مجلس النواب، بالمرحلة الأولى، والتي تضم 14 محافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.