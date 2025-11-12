الفريق أسامة ربيع يبحث سبل التعاون مع هيئة الموانئ البحرية السودانية

18 حجم الخط

بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس جيلاني محمد جيلاني المدير العام لهيئة الموانئ البحرية السودانية، سبل التعاون المشترك، وذلك بمقر هيئة قناة السويس بالقاهرة.

تقديم الخدمات اللوجيستية والبحرية وأعمال الموانئ والتكريك

خلال اللقاء، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات المرتبطة بالتدريب الفني، وتقديم الخدمات اللوجيستية والبحرية، وأعمال الموانئ والتكريك.

في مستهل اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع على عمق الروابط والعلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين على المستويين الشعبي والدبلوماسي وما يجمعهما من روابط أخوية ومصالح مشتركة.

وأعرب رئيس الهيئة عن استعداده لتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة والتعاون الشامل مع هيئة الموانئ البحرية وتبادل الخبرات المعرفية والتقنية في المجالات البحرية المختلفة، علاوة على توفير التدريب الفني اللازم لرفع كفاءة الكوادر الفنية.

وأوضح الفريق ربيع أن قناة السويس تمتلك منظومة متكاملة للأعمال البحرية واللوجيستية من خلال 6 شركات تابعة و3 ترسانات متخصصة في أعمال بناء وصيانة السفن.

وأشار رئيس الهيئة إلى امتلاك قناة السويس سابقة أعمال متميزة من خلال مشاركتها في تطوير عدد من الموانئ العربية منها تطوير ميناء سرت وافتتاحها بعد 14 عاما من الإغلاق، علاوة على تجهيز التصميمات وإعداد الدراسة الخاصة برفع الكفاءة التشغيلية لميناء رأس الخير المتواجدة على الخليج العربي وهي ميناء صناعي تابع لهيئة الموانئ السعودية.

وأعرب المهندس جيلاني محمد جيلاني المدير العام لهيئة الموانئ البحرية السودانية عن تطلعه للتعاون مع هيئة قناة السويس والاستفادة مما تمتلكه الهيئة العريقة من خبرات متراكمة في مختلف المجالات البحرية.

وأشار جيلاني إلى اهتمام هيئة الموانئ البحرية السودانية بتطوير الموانئ التابعة لها ورفع كفائتها الفنية من خلال تنفيذ أعمال التكريك، علاوة على تأهيل وتدريب الكوادر الفنية ورفع كفائتها.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تحديد أوجه التعاون وتكوين فريق عمل متخصص من هيئة قناة السويس للتنسيق مع الجانب السوداني لبدء العمل الفعلي على أرض الواقع.

