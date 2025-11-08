أسامة ربيع يكشف عن مؤشر إيجابي في إيرادات قناة السويس

18 حجم الخط

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: إن أكبر سفينة حاويات عبرت القناة اليوم، وهي المرة الأولى منذ عامين، متأثرة بأحداث حرب غزة، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل مؤشرًا إيجابيًا لتشجيع السفن على العودة، مجددًا للممر الملاحي المصري الحيوي.

تأثير اتفاق غزة على حركة الملاحة

وأوضح ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن استمرارية اتفاق غزة الموقع في شرم الشيخ برعاية مصر والولايات المتحدة تُسهم في عودة حركة عبور السفن إلى معدلاتها الطبيعية.

السياسة التسويقية تشجع السفن العملاقة

وأشار إلى أن تخفيضات بنسبة 15% التي أعلنتها قناة السويس في مايو الماضي، شجعت السفن العملاقة على العودة، مما انعكس إيجابًا على معدلات عبور السفن والإيرادات.

زيادة الإيرادات بنسبة 17%

ولفت ربيع إلى أنه بالمقارنة بين أكتوبر 2024 وأكتوبر 2025، شهدت الإيرادات زيادة بحوالي 17%، وهو ما يعكس تحسن النشاط التجاري على الممر الملاحي.

إعلان الحوثيين وتأثيره على الملاحة

كما اعتبر أن إعلان الحوثيين عدم استهداف السفن في البحر الأحمر يُمثل مؤشرًا إيجابيًا إضافيًا، من شأنه أن يسهم في عودة الحركة البحرية لمعدلاتها الطبيعية عبر قناة السويس.

