أسامة ربيع: قناة السويس تتمتع بمستوى كفاءة وجودة وتكنولوجي مرتفع يؤهلها للمنافسة بقوة

جانب من مشاركة الهيئة

أشاد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بالتطور الكبير الذي شهدته صناعات النقل المصرية في مختلف مجالات النقل البحري والبري، حيث تتمتع بمستوى كفاءة وجودة وتكنولوجي مرتفع يؤهلها للمنافسة بقوة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوطين الصناعة وتعزيز قدرة مصر على التصدير وفتح أسواق جديدة وتقليل فاتورة الواردات. 

الفريق أسامة ربيع يقدم التهنئة إلى رئيس مجلس الشيوخ ويؤكد على ضرورة التعاون المشترك

أسامة ربيع: CMA CGM BENJAMIN FRANKLIN أكبر سفينة حاويات تعبر قناة السويس منذ عامين

تنفيذ استراتيجية تواكب تطور صناعات النقل البحري  

وأكد رئيس الهيئة أن قناة السويس تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير أنشطتها البحرية واستحداث أنشطة جديدة تلبي احتياجات عملائها، وتسهم في الوقت نفسه في توطين الصناعات البحرية وتنويع مصادر الدخل، فضلًا عن إبرام شراكات مع القطاع الخاص للتوسع في صناعة بناء الوحدات البحرية، في إطار خطة قومية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.
 

 






وأشار الفريق أسامة ربيع إلى أن قناة السويس أحرزت حزمة إنجازات ملموسة على صعيد توطين الصناعات البحرية عبر التوسع في بناء سفن الصيد والوحدات البحرية المعاونة، وبدء أولى خطوات التصدير، مشيرًا في هذا الصدد إلى نجاح شركة قناة السويس للقوارب الحديثة في توقيع أول عقد تصدير قاطرتين بقوة شد ٩٠ طنا لصالح مجموعة NERI الإيطالية؛ ما يسهم في خلق مصدر جديد للعملة الصعبة، ويؤكد نجاح استراتيجية قناة السويس في توطين الصناعات البحرية.  

عقد شراكات هادفة

وشدد الفريق أسامة ربيع على استمرار جهود التطوير بترسانات وشركات الهيئة التابعة من خلال بحث التعاون وعقد شراكات مع شركات وترسانات عالمية لنقل التكنولوجيا المتطورة والخبرات الفنية اللازمة للارتقاء بكفاءة وقدرات التصنيع، فضلًا عن الدخول في مجالات جديدة مثل تخريد السفن، وبناء وإصلاح الحاويات، بالتوازي مع التوسع في مشاركة الشركات التابعة للهيئة في تنفيذ مشروعات تطوير الموانئ والأرصفة البحرية وتكريك البحيرات داخل وخارج مصر. 




وعقد الفريق أسامة ربيع خلال تواجده بجناح الهيئة مجموعة من اللقاءات مع رؤساء ومسئولي عدد من الشركات البحرية المصرية والعربية والأجنبية، لمناقشة أحدث التطورات التي تشهدها قناة السويس وظهور بوادر قوية لاستعادة حركة الملاحة نشاطها المعهود، فضلًا عن إبراز الأنشطة والخدمات التي تقدمها الترسانات والشركات التابعة للهيئة، وانفتاحها على الشراكة مع القطاع الخاص لحشد أفضل القدرات والخبرات في سبيل تطوير الصناعات البحرية.  

وتشارك هيئة قناة السويس في الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة Trans MEA، والذي ينعقد تحت شعار "الصناعة والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة" خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.  

مشاركة شركات هيئة قناة السويس 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح فعاليات المعرض الذي تشارك فيه قناة السويس بجناح خاص يضم مجموعة من شركاتها التابعة، وهي شركة التمساح لبناء السفن، والشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية، وشركة الموانئ للمشروعات الكبرى، وشركة ترسانة السويس البحرية، في إطار جهود الهيئة للمشاركة في تنفيذ مخطط الدولة المصرية لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة، وبناء شبكة نقل ولوجستيات تخدم أهداف التنمية الوطنية. 

الفريق أسامة ربيع يجري جولة لتفقد جناح الهيئة 

وأجرى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، جولة تفقدية بالمعرض، شملت جناح هيئة قناة السويس بالمعرض، والذي يسلط الضوء على أبرز الأنشطة والإمكانات والخدمات البحرية واللوجستية المتطورة التي تقدمها الهيئة، وعلى رأسها إصلاح وصيانة السفن وبناء سفن الصيد واليخوت، وصناعة القاطرات واللانشات المعاونة في عملية إرشاد وعبور السفن، فضلًا عن خدمات تبادل الأطقم البحرية والإسعاف البحري ونشاط جمع مخلفات السفن الصلبة.                               

الجريدة الرسمية