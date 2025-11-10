الإثنين 10 نوفمبر 2025
اليخت السياحي الجديد بتصميم مميز من طراز Sport fisher man ومزود بمعدات صيد

بالشراكة بين هيئة القناة وترسانة جنوب البحر الأحمر، "القوارب الحديثة" تدشن يختا سياحيا جديدا

تدشين اليخت السياحي
تدشين اليخت السياحي الجديد، فيتو
شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ومصطفى الدجيشي الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة، مراسم تدشين يخت سياحي جديد كباكورة إنتاج اليخوت السياحية بشركة قناة السويس للقوارب الحديثة، بالشراكة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر. 

أسامة ربيع: قناة السويس تتمتع بمستوى كفاءة وجودة وتكنولوجي مرتفع يؤهلها للمنافسة بقوة

أسامة ربيع: CMA CGM BENJAMIN FRANKLIN أكبر سفينة حاويات تعبر قناة السويس منذ عامين

معلومات عن اليخت 

يبلغ طول اليخت 37 مترا، وعرضه  8.2 مترا، بوزن 135 طنا، ويأتي بتصميم مميز من طراز Sport fisher man بمحركات MTU 2600 حصان، ويتكون من جناح رئيسي وأربع غرف فرعية، بالإضافة إلى أربع كبائن خاصة بالطاقم. 

 

جانب من تدشين القارب،فيتو
تدشين اليخت السياحي، فيتو
جانب من تدشين القارب،فيتو
تدشين اليخت السياحي، فيتو

وقد تم تزويد اليخت بوحدتين هيدروليك أماميتين لتحريك ونش أمامي متعدد الاستخدامات، بالإضافة إلى وحدة هيدروليك خلفية لتحريك منصة خاصة للسباحة.

 توطين الصناعة البحرية تحت شعار "صنع في مصر"

وأكد الفريق أسامة ربيع أن شركة قناة السويس للقوارب الحديثة تقدم رؤية جديدة وطموحة لدفع جهود توطين الصناعة البحرية تحت شعار "صنع في مصر" بجودة عالمية؛ بما يؤهلها للمنافسة الإقليمية والتصدير الخارجي.

وأضاف رئيس الهيئة أن العمل يمضي بوتيرة متسارعة بشركة قناة السويس للقوارب الحديثة للانتهاء من تجهيزات مصنعي الفايبر جلاس بالمنطقة الصناعية المخصصة للشركة بسفاجا، وذلك بالتوازي مع بدء عدة مشروعات تابعة للشركة لبناء يخوت ولنشات رحلات لخدمة الأغراض السياحية.

من جانبه، أكد مصطفى الدجيشي الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة، أن الشركة بدأت العمل في عدة مشروعات على التوازي لخدمة مجال السياحة البحرية.

جانب من تدشين القارب،فيتو
 توطين الصناعة البحرية تحت شعار "صنع في مصر"، فيتو

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة أن اليخت السياحي الجديد يأتي بطراز فريد من تصميم المكتب الأمريكي Fryco yachts، فيما جاءت تصميماته الداخلية للمصمم العالمي Georges vafiadis، وتجرى أعمال بنائه تحت إشراف هيئة الإشراف الإيطالية RINA.

كما أشار إلى بدء أعمال بناء يخت سياحي آخر بطول ١٨ مترا، مع تجهيز قالب فايبرجلاس لإنتاج عدة نسخ من اليخت فيما بعد فور تشغيل المصنع، بالإضافة إلى بناء لنشين رحلات للعمل لصالح هيئة قناة السويس بطول 17 مترا، وعرض 6 أمتار، بسعة 15 راكبا، وذلك بالتوازي مع بناء تاكسي النيل، وهي وحدة لأغراض السياحة النيلية بسعة 25 راكبا.

جانب من تدشين القارب،فيتو
تدشين اللنش السياحي، فيتو

وخلال زيارته، حرص الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة على تفقد أعمال بناء القاطرات الجديدة، حيث من المقرر تسليم القاطرتين "عزم 3" و"عزم 4" نهاية شهر ديسمبر القادم، كما تابع أعمال تركيب المواسير والأعمال الميكانيكية لسفينتي الصيد "رزق ١" و"رزق ٢".

وعلى هامش زيارته للشركة، التقى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، وفد شركة سفيتزر العالمية المتخصصة في أعمال القطر والإنقاذ وتشغيل القاطرات، لبحث سبل التعاون المشترك.

ضم وفد شركة سفيتزر كلا من: الربان حسام عيد نائب المدير العام لشركه سفيتزر إيجيبت، والمهندس عبد اللطيف رجب مدير الإدارة الفنية للشركة، وعمرو البيبانى رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندنافية للوكالة الملاحية، وذلك بحضور المهندس عصام المغربي رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للقوارب الحديثة.

عقب ذلك، تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة مصنع اليخوت السياحية الجديد التابع لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة لمتابعة سير العمل والتعرف على مستجدات أعمال بناء الوحدات البحرية الجديدة.             

