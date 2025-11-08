أسامة ربيع يبحث التعاون مع المبعوث الإيطالي لمشروع ممر "الهند - الشرق الأوسط - أوروبا"

18 حجم الخط

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، Francesco talo المبعوث الإيطالي لمشروع الممر الاقتصادي الهند- الشرق الأوسط-أوروبا "IMEC"، لبحث سبل التعاون المشترك، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وممثلي وزارة الخارجية، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

زيارة رسمية للقاهرة

جاء ذلك على هامش زيارته الرسمية للقاهرة، وفي إطار التعاون المثمر والتنسيق المستمر بين هيئة قناة السويس ووزارة الخارجية، وتستهدف الزيارة التعرف عن قرب على قناة السويس ومشروعاتها التنموية.

قناة السويس الركيزة الأساسية لحركة التجارة العالمية

في مستهل اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس ستظل ركيزة أساسية من ركائز حركة التجارة العالمية باعتبارها الممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أمانا في الربط بين الشرق والغرب.

وأوضح الفريق ربيع أن قناة السويس نجحت في تبني مشروعات تطوير عملاقة للحفاظ على تنافسية القناة ومكانتها الرائدة في المجتمع الملاحي الدولي وأبرزها مشروع تطوير القطاع الجنوبي الذي نجح في رفع معدلات الأمان الملاحي بنسبة 28%، وزيادة المناطق المزدوجة في القناة بما يحقق مرونة في التعامل مع حالات الطوارئ المحتملة.

وشدد الفريق ربيع على أن قناة السويس لم تتوقف عن التطوير والتحديث والارتقاء بمستوي الخدمات الملاحية والبحرية المقدمة لعملائها وذلك عبر استحداث خدمات ملاحية جديدة تلائم متطلبات السفن العابرة للقناة في الظروف الاعتيادية وحالات الطوارئ مثل خدمات صيانة وإصلاح السفن، والإسعاف البحري، والإنقاذ البحري، وتبديل الأطقم وغيرها.

وأضاف رئيس الهيئة أن قناة السويس قطعت شوطا كبير نحو تطوير وتحديث أسطولها من الوحدات البحرية المختلفة وتوطين صناعة الوحدات البحرية وهي الجهود التي توجت ببدء التصدير للخارج بتعاقد شركة قناة السويس للقوارب الحديثة على بيع قاطرتين بقوة شد 90 طن لمجموعة نيري الإيطالية.

وأشار رئيس الهيئة إلى بدء تحسن مؤشرات الملاحة بالقناة مع عودة الهدوء إلى المنطقة حيث سجلت إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفاعا في حمولات السفن العابرة والإيرادات المحققة بنسبة زيادة قدرها 16.3٪ للحمولات الصافية، وزيادة بنسبة 17.5% في الإيرادات وذلك مقارنة بإحصائيات الملاحة خلال شهر أكتوبر من العام الماضي.

المبعوث الإيطالي لمشروع" IMEC ":"أمن الملاحة بالبحر الأحمر وباب المندب مطلبًا هامًا للمجتمع الملاحي الدولي"

من جانبه، أعرب Francesco talo المبعوث الإيطالي لمشروع الممر الاقتصادي الهند_ الشرق الأوسط_ أوروبا "IMEC" عن تقديره للجهود التي تبذلها هيئة قناة السويس للتعامل مع التحديات الجيوسياسية وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدا أن أمن الملاحة بالبحر الأحمر وباب المندب مطلبًا هامًا للمجتمع الملاحي الدولي يستوجب تضافر الجهود لضمان عودة الملاحة بالمنطقة لسابق عهدها.

المبعوث الإيطالي:" نتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع هيئة قناة السويس وتحقيق التكامل الاستراتيجي بين الجانبين"

وأشار المبعوث الإيطالي لمشروع الممر الاقتصادي الهند _الشرق الأوسط_ أوروبا "IMEC" أنه من الهام العودة للإبحار عبر قناة السويس باعتبارها منفذا هاما للتجارة الأوروبية المارة مابين المحيط الهندي والبحر الأحمر إلى البحر المتوسط.

وأضاف بأن السفن الإيطالية لم تتوقف عن العبور لقناة السويس، لافتًا في هذا الصدد إلى الرحلات المتكررة لحاملة الطائرات CAVOUR والسفينة التاريخية" AMERIGO VESPUCCI "عبر القناة.

وشدد المبعوث الإيطالي لمشروع الممر الاقتصادي الهند_ الشرق الأوسط_ أوروبا "IMEC"على أهمية دعم مشروعات البنية التحتية على أساس سليم بتضمين التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع التحديات الأمنية ومشكلات الأمن السيبراني.

وأبدى المبعوث الإيطالي تطلعه لتعزيز التعاون المشترك مع هيئة قناة السويس ضمن مساعي إدراج مصر ضمن الدول التي يمر بها الممر الاقتصادي الهند_ الشرق الأوسط_ أوروبا بما يمكن معه تحقيق التكامل الاستراتيجي بين الجانبين وخدمة المصالح المشتركة.



