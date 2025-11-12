أبوس إيدك سبني أمشي، الاعتداء على فتاة بوحشية في جسر السويس يثير الغضب (فيديو)

الأربعاء 12 نوفمبر 2025
حادث جسر السويس، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا صادما لرجل وفتاة قاموا باستدراج فتاة أخري في مدخل إحدى البنايات "عمارة"، وقامت الفتاة بصفعها، أما الرجل فضرب رأسها بشدة في الجدار فسقطت على الأرض في الحال.

لحظة الاعتداء على فتاة بوحشية في جسر السويس

أثار مقطع الفيديو المرعب لضرب الفتاة بوحشية حالة من الغضب والاستياء بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف شهود العيان الحادث الصادم بأنه وقع في منطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة.

وأكد الشهود بعد تفريغ كاميرات العمارة أن الفتاة التي تم الاعتداء عليها وضربها حتى سقطت على الأرض، كانت تقول للرجل: " والنبي سبني في حالي أمشي، أبوس إيدك سبني، أنا عملت فيك إيه؟"

 

الفتاة ترجو المعتدي أبوس أيدك سيبني في حالي أمشي، فيتو
الفتاة ترجو المعتدي أبوس أيدك سيبني في حالي أمشي، فيتو


مقطع الفيديو الذي لا يتجاوز 23 ثانية، هز مصر وأثار رعب سكان منطقة جسر السويس، خاصة بعد انتشار المقطع المرعب بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثيرًا حالة من الغضب الشديد على ما حدث للفتاة عند مدخل عقار من صفع، وضرب أدى لسقوطها على الأرض مغشيًا عليها. 

البعض قال إن الكاميرا رصدت وقوع الحادث نحو الثالثة فجرًا، حيث أظهرت الكاميرا فتاة في مدخل العمارة، يقترب منها رجل فجأة، وحاولت الابتعاد والرد على ما حدث، لكنها فوجئت بصفع الفتاة لها، وقام الرجل بدفعه لها بقوة، ما أدى إلى اصطدامها بمرآة مدخل العمارة وسقوطها على الأرض مغشيًا عليها. 

الاعتداء على فتاة بوحشية في مدخل عمارة جسر السويس يثير الغضب

وأشار بعض شهود العيان من قاطني العمارة الى أن اللحظة المرعبة لم تنتهِ عند سقوط الفتاة التي تم الاعتداء عليها على الأرض، حيث تعالت صرخات الجيران والمارة، الذين أفزعتهم وجود الفتاة مغشيًا عليها في مدخل العمارة، وأسرعوا بتقديم بلاغ للجهات الأمنية بالحادث، حيث تعالت المطالبات بسرعة القبض على المعتدين ومعاقبتهم.  

سقوط الفتاة معشيًا عليها بعد ضربها بوحشية، فيتو
سقوط الفتاة معشيًا عليها بعد ضربها بوحشية، فيتو

وأثار حادث الاعتداء على الفتاة غضب واستياء نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق البلوجر أحمد أشرف قائلًا: "الفتاة التي اعتدى عليها الرجل كانت تقول والنبي سبني في حالي أمشي، أبوس إيدك سبني، أنا عملت فيك إيه.. الاعتداء على فتاة صغيرة وقع داخل مدخل عقار بمنطقة السويس، والفتاة بتترجاه يسيبها ودموعها على خدها، لكنه كمل ضرب فيها وهي بتصرخ: حد ينجدني، ومعه بنت ضربت الفتاة بالقلم على وجهها، فالفتاة حاولت تدافع عن نفسها، والرجل دفع رأسها  بعنف في الجدار فوقعت على الأرض ومقامتش تاني. الرجل والبنت اتطمنوا إنها مبتتحركش، وبسرعة سابوا المكان وهربوا".

ورد البلوجر أحمد شوقي فقال: "استقووا عليها المسكينة!"

20 ثانية من الرعب والمطالبة بمعاقبة المعتدين

أما البلوجر وائل السيد فعلق قائلًا: "20 ثانية من الرعب في جسر السويس.. واللي حصل للبنت محدش يتخيله وكاميرات المراقبة كشفت الواقعة"


وتساءلت البلوجر سارة شبل "ايه الرعب دا لاحول ولا قوة إلا بالله و٣ فجرًا أزاي ياجماعة"
وعبر البلوجر أحمد مراد عن استيائه فقال: "اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه.. كل يوم جريمه أثقل من اللي قبلها، إيه اللي بيحصل ده استرها معانا يارب"
وغبر البلوجر خالد عبد الله عن غضبه فقال: "مهما حصل خلاف بين بنتين اللى عمله جريمه وهو راجل... بلطجة ولازم يتحاسب"

وعلق البلوجر ياسر مشالي فقال: "علي الدولة التعامل مع كل بلطجي بكل عنف حتى لا تتحول إلى فوضى عارمة لا يمكن السيطرة عليها"

أما البلوجر سميرة زغلول فعلقت قائلة: "دى كاميرا العمارة يعنى الرجل والبنات معروفين والتفاصيل معلومة ضرورى يتحاسبوا..."

