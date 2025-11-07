حبس عامل تحرش بفتاتين في أكتوبر

18 حجم الخط

قررت الجهات المختصة حبس عامل بالتحرش بفتاتين أثناء سيرهما بالشارع بمدينة ٦ أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بأكتوبر، بلاغًا من فتاتين يفيد بتعرضهما لواقعة تحرش من قبل أحد الأشخاص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين أن مرتكب الواقعة عامل، كما تبين ارتكابه الواقعة عن طريق ملامسة أجزاء حساسة من جسديهما حال سيرهما بالطريق في مدينة أكتوبر.

وتواصل قوات المباحث، عمل التحريات والمعلومات حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجود في محيط الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

