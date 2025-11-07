الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس عامل تحرش بفتاتين في أكتوبر

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو
18 حجم الخط

قررت الجهات المختصة حبس عامل بالتحرش بفتاتين أثناء سيرهما بالشارع بمدينة ٦ أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

 تلقت الأجهزة الأمنية بأكتوبر، بلاغًا من فتاتين يفيد بتعرضهما لواقعة تحرش من قبل أحد الأشخاص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

 وبالفحص تبين أن مرتكب الواقعة عامل، كما تبين ارتكابه الواقعة عن طريق ملامسة أجزاء حساسة من جسديهما حال سيرهما بالطريق في مدينة أكتوبر.

 

وتواصل قوات المباحث، عمل التحريات والمعلومات حول الواقعة وتفريغ  كاميرات المراقبة الموجود في محيط الواقعة.

وتم  اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

txt

تحرش وقبلة بالشارع، رئيسة المكسيك تكشف تفاصيل ما حدث وتعلن اتخاذ إجراء قانوني (فيديو)

txt

تحقيقات موسعة في واقعة تحرش فراش بتلميذة داخل مدرسة ابتدائية بالشرقية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بمدينة ٦ أكتوبر باكتوبر تحرش

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

شبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

هل يمكن فتح حساب بالبطاقة الشخصية فقط في بنك مصر؟

ارتفاع طن اليوريا العادي 1339 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

احذروا البرد، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

على رأسهم "العقيدي والدوسري"، رينارد يعلن قائمة المنتخب السعودي المشارك في كأس العرب

عمل له فضيحة في كافيه، لاعب كرة بناد شهير يتهم وكيل لاعبين بالنصب عليه بالتجمع

في رسالة فاضحة لرئيس الأركان، جنود إسرائيليون يكشفون عن انتهاكات "غير أخلاقية" في غزة

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

يسجل 12.91 جنيه في هذا البنك، سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

تعرف على سعر الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 7 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 7 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية المرأة العجوز في المنام وعلاقتها بالابتعاد عن المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية