حبس صديقين بتهمة الاعتداء على فتاة من ذوي الهمم بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس صديقين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة بالاعتداء على فتاة من ذوي الهمم وصور الآخر الجريمة بالفيديو. 

وأفادت التحقيقات بأن المتهمين اختلفا ليقرر أحدهم فضح صديقه بعدما تشاجر معه انتقاما منه ونشر الفيديو بين أهالي القرية بمدينة منشأة القناطر بالجيزة. 

 

اعترف المتهمان بالاعتداء على المجني عليها، وتصويرها بهاتف أحدهما، منذ 3 سنوات، وعقب خلاف نشب بينهما، نشر أحدهما الفيديو. 

 

اعتداء شابين جنسيا على ابنته

 

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، من مسن بانتشار مقطع فيديو بين أهالي بلدته بمنشأة القناطر يتضمن اعتداء شابين جنسيا على ابنته من ذوي الهمم وأنهما صورا الواقعة كاملة.

 

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

 

