خبير يكشف عن ظاهرة خطيرة بعد واقعة الاعتداء على مسن السويس

مسن السويس، أكد الدكتور شريف العماري، الخبير المتخصص في شؤون العلاقات الأسرية، أن حادثة الاعتداء على المسن عم غريب في السويس تعكس تحولًا مقلقًا في القيم والسلوكيات داخل المجتمع المصري، موضحًا أن ما كان يُستَنكَر في الماضي أصبح اليوم يُرتكب "في وضح النهار أمام أعين الجميع".

تحول خطير في السلوك المجتمعي

وأوضح العماري، أن الظاهرة الجديدة تكمن في جرأة المعتدين على ارتكاب أفعالهم علنًا دون خشية من الرأي العام، معتبرًا أن ذلك يعكس تآكلًا في الضمير الجمعي وضعفًا في دور المجتمع في ردع الخطأ أو نصرة الضعيف.

السلبية والخوف الأبوي

وتناول الخبير ظاهرة السلبية المجتمعية، مشيرًا إلى أن الخوف الأبوي المبالغ فيه على الأبناء جعل كثيرًا من الأسر تحذر أبناءها من التدخل في المواقف الخطرة، قائلًا:"الأهالي بقت تقول لولادها: خليك ماشي جوه الحيطة.. ملكش دعوة، خايفين عليهم من الأذى أو الانتقام".

وأضاف أن هذا النمط من التربية يقتل روح الإيجابية والمسؤولية في الأجيال الجديدة، مؤكدًا أنه "إذا لم يتعود الابن على الإيجابية تجاه الغريب، فلن يكون إيجابيًا حتى مع أهله".

ظاهرة التصوير بدل التدخل

وفي تعليقه على انتشار ظاهرة تصوير الاعتداءات بدلًا من إيقافها بعد واقعة “عم غريب”، أوضح العماري أن هذه الممارسات ليست جديدة، إذ تكررت في حوادث مثل قضية نيرة أشرف، معتبرًا أن هذا السلوك "مرض اجتماعي" قائم على اللامبالاة والجبن الاجتماعي، حيث يتعامل البعض مع المواقف وكأنها مشهد عابر.

وقال: "في ناس بتقول نصور علشان نجيب حق المظلوم، لكن الحقيقة إن أغلب اللي بيصوروا بيعملوا كده عشان يتفرجوا، مش لأنهم عاجزين عن المساعدة."

جيل يخشى المساعدة

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “الرحمة” أن المبالغة في الخوف على الأبناء تخلق جيلًا ضعيفًا في مواجهة المواقف الإنسانية، يفتقد الشجاعة في نصرة المظلوم، مستشهدًا بموقف واقعي قال فيه أحد الأشخاص إنه "خاف يتدخل لإنقاذ حماته من الاعتداء، خوفًا على وشه"، معتبرًا أن هذه العقلية هي نتيجة مباشرة للانسحاب من المواقف الإيجابية عبر الزمن.

دعوة لإحياء القيم المجتمعية

وفي ختام حديثه، شدد العماري على أن الإيجابية المجتمعية واستحضار التصرف الصحيح في المواقف الصعبة أمران يجب أن يُغرسَا في الأبناء منذ الصغر، قائلًا:"لازم نعلم أولادنا وأول نفسنا إن التصرف الإيجابي مش بطولة، ده واجب.. لأن اللي حصل مع عم غريب مش مجرد حادث، ده جرس إنذار لمجتمع بيحتاج يصحى".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.