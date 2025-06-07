تجديد حبس سائق سيارة بتهمة دهس شاب أثناء عبوره الطريق في جسر السويس

أمرت نيابة النزهة تجديد حبس سائق سيارة بتهمة دهس شاب أثناء عبوره الطريق بـمنطقة جسر السويس، مما أسفر عن مصرعه 15 يوما على ذمة التحقيق.

حادث جسر السويس اليوم

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من من الأهلي يفيد وجود مصادمة بمنطقة جسر السويس وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين أنه أثناء عبور الشاب للطريق بمنطقة جسر السويس لاستقلال سيارة صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله الي المستشفى لتلقي العلاج اللازم، لكنه فارق الحياة أثناء تلقيه الإسعافات الأولية.

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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