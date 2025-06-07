السبت 07 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس سائق سيارة بتهمة دهس شاب أثناء عبوره الطريق في جسر السويس

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أمرت  نيابة النزهة تجديد حبس سائق سيارة بتهمة دهس شاب أثناء عبوره الطريق بـمنطقة جسر السويس، مما أسفر عن مصرعه 15 يوما على ذمة التحقيق.

حادث جسر السويس اليوم 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من من الأهلي يفيد وجود مصادمة بمنطقة جسر السويس وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين أنه أثناء عبور الشاب للطريق بمنطقة جسر السويس لاستقلال سيارة صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله الي المستشفى لتلقي العلاج اللازم، لكنه فارق الحياة أثناء تلقيه الإسعافات الأولية.

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة النزهة جسر السويس منطقة جسر السويس غرفة عمليات شرطة النجدة مرور القاهرة

مواد متعلقة

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط سائق سيارة دهس ثلاث فتيات بطريق الأوتوستراد

إجراء تحليل المخدرات لسائق دراجة نارية دهس سيدة بأكتوبر

الأكثر قراءة

وفاة لاعب لافيينا السابق إثر حادث أليم

هل ترتفع أسعار الذهب الفترة المقبلة؟ رئيس الشعبة يجيب

ترامب: إيلون ماسك أهان منصب رئيس أمريكا

السجن ثلاث سنوات، مطالبات بالتحقيق في واقعة عجل بورسعيد بعد تعرضه للضرب

آل البيت النبوي في مصر، السيدة سكينة زهرة الروضة المحمدية

تصفيات كأس العالم، هولندا تتقدم على فنلندا 0/2 في الشوط الاول

دعم مصري للمهندي في أزمة انتخابات الدولي لتنس الطاولة وموقف مثير للدهشة من مشرف

إصابة مسئول حماية الأراضى أثناء تنفيذ قرار إزالة بسوهاج

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 7- 6- 2025

استقرار أسعار السكر ثانى أيام العيد في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أجزاء الخروف وطرق طهيها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم تسديد الديون في المنام وعلاقته بتحسين الوضع المادي

آل البيت النبوي في مصر، السيدة سكينة زهرة الروضة المحمدية

ثالث أم رابع أيام العيد، الأزهر يكشف عن موعد انتهاء ذبح الأضحية

المزيد
الجريدة الرسمية