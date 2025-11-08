المشدد 7 سنوات لعاطل ضرب عاملا حتى الموت في الساحل

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 7 سنوات لعاطل متهم بضرب عامل حتى الموت بمنطقة الساحل.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات استعراض القوة واستخدام العنف قبل المجنى عليه بأن تعدى عليه بالضرب، مما أدى إلى إصابته ووفاته، كما نسبت إليه تهم تكدير السلم العام وضرب أفضى إلى موت.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة الساحل بلاغا من إحدى المستشفيات يفيد بوصول عامل مصاب بضربات شديدة وتوفى أثناء إسعافه، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.



وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

