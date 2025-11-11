محافظ دمياط يرأس اجتماع لجنة الإعلانات ويكلف بحصر شامل وتحديث آليات التعاقد والتسعير

18 حجم الخط

ترأس الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اليوم، اجتماع لجنة إدارة الإعلانات، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء الدكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، وأحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية وأعضاء اللجنة، في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة الإعلانات بالمحافظة.

استعراض شامل لمنظومة الإعلانات بالمحافظة

استعرض الاجتماع الموقف الحالي لمنظومة الإعلانات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، متناولًا الإعلانات القائمة، وتلك التي تم إزالتها لعدم سداد المستحقات المالية، فضلًا عن الإعلانات المرخصة حديثًا.

كما تم بحث موقف الإعلانات الخاصة بالحملات الانتخابية لمرشحي مجلس النواب، لضمان الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك.

محافظ دمياط يرأس اجتماع لجنة الإعلانات

المحافظ يوجه بحصر ميداني وتحديد مواقع جديدة

وخلال الاجتماع، وجّه محافظ دمياط بإعداد حصر ميداني دقيق مدعوم بالإحداثيات يشمل جميع الإعلانات القائمة بمختلف أنواعها، إلى جانب تحديد الأماكن المناسبة لإقامة إعلانات جديدة، بما يحقق التوازن بين الجوانب الجمالية والتنظيمية والاقتصادية.

مناقشة آليات التعاقد والتسعير وفق الهوية البصرية

وفي سياق متصل، ناقش "الشهابي" آليات إبرام تعاقدات جديدة للإعلانات، خاصة بالطرق التي شهدت تطويرًا مؤخرًا، على أن تتم وفق المعايير المنظمة وأطر التنسيق الحضاري، وبما يتماشى مع رؤية الهوية البصرية للمحافظة.

كما وجّه بدراسة إعادة تسعير الإعلانات وفق عدد من الاشتراطات والمعايير الجديدة لضمان تحقيق أفضل عائد للمحافظة.





