95 منهم أعدموا ميدانيا على يد الجيش والشرطة، إحصائية مروعة لضحايا "مقتلة السويداء"

أكد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، اليوم الجمعة، أنه تم إنجاز "توثيق غير مسبوق" لأعداد ضحايا ما أطلق عليها “مقتلة السويداء”.

وقال المرصد إن عدد قتلى أحداث السويداء، التي وصفها بأنها "واحدة من أفظع الجرائم التي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب بحق المدنيين"، بلغ منذ 13 يوليو، نحو 2000 شخص.

وأضاف المرصد أن حصيلة الضحايا من أبناء السويداء ارتفعت إلى 1490 شخصًا، بعد مقتل 95 ضحية جديدة من أبناء الدروز، أعدموا ميدانيًا على يد عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية في مناطق متفرقة من محافظة السويداء خلال أحداث يوليو الماضي، بينهم 12 امرأة.

وأشار المرصد السوري في توثيقه إلى أن 765 سوريًّا درزيًّا أعدموا ميدانيًا، بينهم 69 امرأة و15 طفلًا ومسنًا إلى جانب 20 من الكادر الطبي.



وأوضح أن 725 من القتلى من أبناء السويداء بينهم 167 مدنيًا توزعوا بواقع 21 طفلًا و57 امرأة.

وأضاف المرصد أن 477 قتيلًا كانوا من عناصر قوات وزارة الدفاع والأمن العام السورية، بينهم 40 من العشائر البدوية، إضافة إلى شخص لبناني الجنسية.

وأكد المرصد أن 18 قتيلًا سقطوا نتيجة الغارات الإسرائيلية، 3 منهم مجهولو الهوية، إضافة إلى مقتل صحفيين اثنين خلال الاشتباكات، وإعدام 3 من أبناء عشائر البدو ميدانيًّا.

