الشهابي: نعمل على إنشاء خريطة تفاعلية لجميع الطرق بمحافظة دمياط

18 حجم الخط

ترأس الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا اليوم لبحث خطة تنفيذ خريطة تفاعلية للطرق على مستوى المحافظة، بحضور المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، والدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الهندسية بالوحدات.

المحافظة تسعى لإطلاق أول نموذج ناجح للإدارة الذكية للطرق

في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور أيمن الشهابي أن المحافظة تعمل حاليًا على إنشاء خريطة تفاعلية لجميع الطرق بالمحافظة، والتي تهدف إلى تحقيق إدارة مثلى وذكية لمنظومة الطرق، باعتبارها أحد أولويات المحافظة ضمن استراتيجيتها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن الخريطة ستتيح تصورًا شاملًا لحالة الطرق وخطط الصيانة المستقبلية، ومتابعة الأعمال الجارية لإعادة الطرق إلى حالتها المثلى، مؤكدًا أن قاعدة البيانات الناتجة ستساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة لتطوير وصيانة الشبكات المرورية.

محافظ دمياط يبحث خطة تنفيذ خريطة تفاعلية للطرق بالمحافظة

خطة تنفيذ دقيقة لضمان قاعدة بيانات متكاملة

قدم الدكتور عمرو حنفي شرحًا تفصيليًا حول خطة تنفيذ الخريطة، موضحًا أن الهدف هو إعداد قاعدة بيانات مكانية ووصفية لشبكات الطرق الإقليمية والفرعية والمحلية. وأكد حنفي على أهمية ضمان التمثيل المكاني الدقيق لكل طريق، مع تحديد الكود، الطول، العرض، التصنيف، والمسؤول الإداري عن كل طريق، إلى جانب البيانات الأساسية الأخرى لضمان دقة وفاعلية الخريطة.

ووجه الدكتور أيمن الشهابي الوحدات المحلية بتقديم بيانات دقيقة عن الطرق الواقعة بنطاقها، لضمان إعداد الخريطة بشكل صحيح ودقيق، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود لتحقيق رؤية المحافظة في تنفيذ أول نموذج ناجح على المستوى المحلي للإدارة الذكية للطرق، بما يخدم تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.