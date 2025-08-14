الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية الأمريكي: الضمانات الأمنية وتبادل الأراضي شرط تحقيق السلام في أوكرانيا

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الخميس، خلال لقائه بوزير خارجية باراجواي روبين راميريز ليسبانو بأن تحقيق السلام في أوكرانيا يتطلب مناقشة ضمانات أمنية وتبادل للأراضي.

روبيو: لتحقيق السلام في أوكرانيا هناك حاجة لضمانات أمنية وتبادل للأراضي

وتابع روبيو: "لتحقيق السلام في أوكرانيا، أعتقد أننا جميعًا ندرك أنه سيكون من الضروري إجراء مفاوضات حول ضمانات أمنية. وسيتعين أيضًا مناقشة النزاعات والمطالبات الإقليمية، وما الذي يتحاربون من أجله".


وأضاف روبيو: "سنرى كيف ستمر الأمور غدا. فكما أشار الرئيس  دونالد ترامب، هو يتوقع أن يلتقي بوتين غدا وسيحاول بسرعة، في مرحلة مبكرة، فهم ما إذا كان السلام ممكنا أم لا".

يذكر أن الكرملين والبيت الأبيض كانا قد أعلنا سابقا عن عقد قمة بين بوتين وترامب في ألاسكا يوم 15 أغسطس. 

وكما أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف اليوم الخميس، ستبدأ القمة في القاعدة العسكرية إيلمندورف-ريتشاردسون عند الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيعقد الرئيسان أولا اجتماعا ثنائيا ثم لقاءً موسعا مع الوفدين.

أوكرانيا وزير الخارجية الأمريكي ترامب

