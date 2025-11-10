تأجيل نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد في الإمارات

18 حجم الخط

أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، تأجيل نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد، المقرر إقامته في الإمارات بين فريقي الأهلي وسموحة، ليقام يوم الخميس بدلا من الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن يقام نهائي كأس السوبر المصري في السادسة من مساء الخميس المقبل، على صالة خليفة بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

وكان الأهلي قد تأهل لنهائي بطولة كأس السوبر المصري بعد الفوز على سبورتنج السكندري في الدور قبل النهائي.

فيما وصل سموحة لملاقاة الأهلي في النهائي، بعد تحقيق مفاجأة بالفوز على الزمالك في الدور قبل النهائي.

