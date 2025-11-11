الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إنجاز من نوع خاص، أبطال الذهب في دورة التضامن الإسلامي بالسعودية

منتخب سيدات تنس الطاولة،
منتخب سيدات تنس الطاولة، فيتو
18 حجم الخط

يواصل أبطال البعثة المصرية حصد الميداليات خلال مشاركتهم في منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، وتستمر حتى يوم 21 نوفمبر الجاري.

وحصدت البعثة المصرية حتى الآن 19 ميدالية متنوعة بواقع 6 ذهبيات و4 فضيات و9 ميداليات برونزية.

ويحظى لون الذهب بفرحة واحتفالات خاصة في ظل ما يرافقه من مظاهر ومشاعر لا تتكرر، حيث يرفع العلم المصري ويعزف النشيد الوطني أمام الجميع.

أبطال الذهب في دورة التضامن الإسلامي

وفيما يلي نظرة على أصحاب الميداليات الذهبية في البعثة المصرية حتى الآن:

عبد الرحمن يونس - 3 ميداليات ذهبية في رفع الأثقال (ذهبية الخطف - ذهبية النتر والكلين - ذهبية المجموع)

عبد الرحمن يونس
عبد الرحمن يونس

عمر الرملي - ذهبية وزن +100 كجم في الجودو

عمر الرملي
عمر الرملي

أمير كيلاني - ذهبية وزن 55 كجم في منافسات الملاكمة

أمير كيلاني بطل الملاكمة
أمير كيلاني بطل الملاكمة

منتخب تنس الطاولة - ذهبية فرق السيدات (مروة الهضيبي- هند فتحي - يسرا أشرف حلمي)

منتخب سيدات تنس الطاولة، فيتو
منتخب سيدات تنس الطاولة، فيتو

ميداليات البعثة المصرية في التضامن الإسلامي

وجاءت ميداليات البعثة المصرية كالتالي:

الجودو 

يسري سامي - برونزية وزن 60 كجم

تسنيم رشدي - برونزية وزن 57 كجم

عمر الرملي - ذهبية وزن +100 كجم

رفع الأثقال

السيد عطية - برونزية الكلين والنتر - برونزية المجموع

نورا عصام - برونزية الخطف - برونزية الكلين والنتر - برونزية المجموع

عبد الرحمن يونس - ذهبيى الخطف - ذهبية النتر والكلين - ذهبية المجموع

السباحة

فريدة عثمان - فضية سباق 50 متر حرة - فضية سباق 50 متر فراشة

عبد الرحمن سامح - فضية سباق 50 متر حرة - برونزية سباق 50 متر فراشة

عبد الرحمن عطية - فضية سباق 100 متر ظهر

الملاكمة

أحمد هيكل - برونزية وزن 70 كجم

أمير كيلاني - ذهبية وزن 55 كجم

تنس الطاولة

منتخب السيدات - ذهبية الفرق

بعثة رمزية في دورة التضامن الإسلامي

وتشارك مصر ببعثة رمزية خلال منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تقام في الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر الجاري، وذلك في 12 لعبة من أصل 23 لعبة مدرجة في جدول المنافسات.

وتنافس مصر خلال دورة التضامن الإسلامي بالرياض، في رياضات السباحة، ألعاب القوى، كرة السلة 3×3، الملاكمة، الهجن، الفروسية، جودو، تنس طاولة، تايكوندو، رفع أثقال، مصارعة، ألعاب بارالمبية (ألعاب قوى – رفع الأثقال).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضامن الإسلامي دورة ألعاب التضامن الإسلامي عبد الرحمن يونس عمر الرملي أمير كيلاني منتخب تنس الطاولة

مواد متعلقة

عبد الرحمن يونس بطل الأثقال يحصد 3 ذهبيات في دورة التضامن الإسلامي

عبد الرحمن يونس يحطم الرقم العالمي لرفع الأثقال في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

منتخب سيدات تنس الطاولة يتأهل لنهائي دورة ألعاب التضامن الإسلامي

نورة عصام ابنة جامعة القناة تحصد 3  برونزيات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

الأكثر قراءة

"أمهات مصر" تدعو طلاب الإعدادية لمراجعة بيانات استمارة الامتحانات بدقة

بداية الهاوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

جنح عين شمس تحدد موعد محاكمة عاطل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين

هل يؤثر قرار منع استيراد السكر على الأسعار؟ الغرفة التجارية تجيب

وفد السياحة يبحث الاستعدادات للحج وخدمات الضيافة بالمشاعر

جون إدوارد يتمسك باستمرار عبد الرؤوف، انقسامات داخل الزمالك حول مستقبل الجهاز الفني

تشييع جنازة إسماعيل الليثي بحضور عدد من الفنانين

تكليف عاجل من وزير العمل بشأن المصابين في انهيار سقف خرساني بالمحلة الكبرى (صور)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أكاديمية الأزهر العالمية تعقد ندوة حول "مسائل الفقه التراثي الافتراضية في العصر الحديث"

ذكرى رحيل عمدة التلاوة، سر رفض الشيخ الشعشاعي قراءة القرآن عبر الميكروفون في بداية مسيرته

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بخسارة طفيفة ومشاكل مؤقتة

المزيد
الجريدة الرسمية