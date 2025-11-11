الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
كريم كحلة يحقق فضية وبرونزية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

 حقق كريم كحلة لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال فضية وبرونزية منافسات وزن 94 كجم بدورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية وتستمر حتى يوم 21 نوفمبر الجاري.

وحصد كريم كحلة فضية الكلين والنتر وبرونزية المجموع خلال مشاركته في دورة ألعاب التضامن الإسلامي.

كما حصدت سارة سمير لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال 3 ميداليات خلال مشاركتها في منافسات وزن 77 كجم بدورة ألعاب التضامن الإسلامي.

وجاءت ميداليات سارة سمير بواقع ذهبية الكلين والنتر وفضية الخطف وذهبية المجموع.

ويواصل أبطال البعثة المصرية حصد الميداليات خلال مشاركتهم في منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، وتستمر حتى يوم 21 نوفمبر الجاري.

وحصدت البعثة المصرية حتى الآن 19 ميدالية متنوعة بواقع 6 ذهبيات و4 فضيات و9 ميداليات برونزية.

ميداليات البعثة المصرية في التضامن الإسلامي

وجاءت ميداليات البعثة المصرية كالتالي:

الجودو 

يسري سامي - برونزية وزن 60 كجم

تسنيم رشدي - برونزية وزن 57 كجم

عمر الرملي - ذهبية وزن +100 كجم

رفع الأثقال

السيد عطية - برونزية الكلين والنتر - برونزية المجموع

نورا عصام - برونزية الخطف - برونزية الكلين والنتر - برونزية المجموع

عبد الرحمن يونس - ذهبيى الخطف - ذهبية النتر والكلين - ذهبية المجموع

السباحة

فريدة عثمان - فضية سباق 50 متر حرة - فضية سباق 50 متر فراشة

عبد الرحمن سامح - فضية سباق 50 متر حرة - برونزية سباق 50 متر فراشة

عبد الرحمن عطية - فضية سباق 100 متر ظهر

الملاكمة

أحمد هيكل - برونزية وزن 70 كجم

أمير كيلاني - ذهبية وزن 55 كجم

تنس الطاولة

منتخب السيدات - ذهبية الفرق

بعثة رمزية في دورة التضامن الإسلامي

وتشارك مصر ببعثة رمزية خلال منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تقام في الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر الجاري، وذلك في 12 لعبة من أصل 23 لعبة مدرجة في جدول المنافسات.

وتنافس مصر خلال دورة التضامن الإسلامي بالرياض، في رياضات السباحة، ألعاب القوى، كرة السلة 3×3، الملاكمة، الهجن، الفروسية، جودو، تنس طاولة، تايكوندو، رفع أثقال، مصارعة، ألعاب بارالمبية (ألعاب قوى – رفع الأثقال).

