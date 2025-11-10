الإثنين 10 نوفمبر 2025
عبد الرحمن يونس بطل الأثقال يحصد 3 ذهبيات في دورة التضامن الإسلامي

حقق عبد الرحمن يونس لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، 3 ميداليات ذهبية خلال مشاركته في منافسات وزن 79 كجم، بدورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، وتستمر حتى يوم 21 نوفمبر الجاري.

وفاز عبد الرحمن يونس بـ3 ميداليات ذهبية في الخطف والنتر والكلين والمجموع، بالإضافة لتحقيق أرقام عالمية جديدة في منافسات الخطف والمجموع.

وكانت نورا عصام لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال قد حققت 3 ميداليات برونزية، خلال مشاركتها في منافسات وزن 58 كجم.

وحققت نورا عصام برونزية الخطف بثقل قدره 83 كجم، وبرونزية الكلين والنتر بثقل قدره 106 كجم، وبرونزية المجموع بمجموع 189 كجم.

