عبد الرحمن يونس يحطم الرقم العالمي لرفع الأثقال في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

حطم عبد الرحمن يونس لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، الرقم القياسي العالمي في منافسات الخطف لوزن 79 كجم، وذلك خلال مشاركته في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، وتستمر حتى يوم 21 نوفمبر الجاري.

ورفع عبد الرحمن يونس ثقل قدره 166 كجم في منافسات الخطف، ليسجل رقما جديدا باسمه في سجلات الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.

وكانت نورا عصام لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال قد حققت 3 ميداليات برونزية، خلال مشاركتها في منافسات وزن 58 كجم.

وحققت نورا عصام برونزية الخطف بثقل قدره 83 كجم، وبرونزية الكلين والنتر بثقل قدره 106 كجم، وبرونزية المجموع بمجموع 189 كجم.

