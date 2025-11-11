موعد إجراء قرعة دور الـ32 في كأس العالم للناشئين بـ قطر

الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
تجري  اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، المقامة حاليا في قطر مساء اليوم الثلاثاء، قرعة دور الـ 32 بالمونديال.

وبحسب مسئولو بعثة منتخب مصر للناشئين المتواجدين في قطر، فإن منافس مصر في دور ال32 ببطولة كأس العالم تحت 17 سنة، سيتحدد الليلة. 

وخسر منتخب مصر تحت 17 سنة أمام نظيره منتخب إنجلترا بثلاثية نظيفة، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات في بطولة كأس العالم للناشئين المقامة حاليا في قطر، وتختتم منافساتها يوم 27 نوفمبر الجاري

منتخب مصر يتأهل كأفضل ثوالث

بهذه النتيجة يحتل منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط، ويتأهل لدور الـ 32 ضمن أفضل ثماني منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الإثني عشر في كأس العالم للناشئين

ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء دور المجموعات 

الأول: فنزويلا 7 نقاط

الثاني: انجلترا 6 نقاط

الثالث: مصر 4 نقاط

الرابع: هايتي بدون نقاط

نتائج منتخب مصر في دور المجموعات

وفاز منتخب مصر للناشئين في الجولة الأولى على منتخب هايتي بأربعة أهداف مقايل هدف، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام فنزويلا بهدف لكل منهما، قبل أن يخسر اليوم أمام إنجلترا بثلاثية أهداف نظيفة

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر في دور ال32 أحد المنتخبات أصحاب المركز الأول، والذي سيتحدد هويته خلال الساعات القادمة  

الجريدة الرسمية