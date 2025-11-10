الإثنين 10 نوفمبر 2025
منتخب مصر يتأهل كأفضل ثوالث، ترتيب المجموعة الخامسة في مونديال الناشئين

منتخب مصر تحت 17
منتخب مصر تحت 17 سنة، فيتو
خسر منتخب مصر تحت 17 سنة أمام نظيره منتخب إنجلترا بثلاثية نظيفة، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات في بطولة كأس العالم للناشئين المقامة حاليا في قطر، وتختتم منافساتها يوم 27 نوفمبر الجاري 

بهذه النتيجة يحتل منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط، ويتأهل لدور الـ 32 ضمن أفضل ثماني منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الإثني عشر في مونديال الناشئين 

ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء دور المجموعات 

ترتيب المجموعة الخامسة “مجموعة مصر”، فيتو
نتائج منتخب مصر في دور المجموعات

وفاز منتخب مصر للناشئين في الجولة الأولى على منتخب هايتي بأربعة أهداف مقايل هدف، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام فنزويلا بهدف لكل منهما، قبل أن يخسر اليوم أمام إنجلترا بثلاثية أهداف نظيفة 

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر في دور ال32 أحد المنتخبات أصحاب المركز الأول، والذي سيتحدد هويته خلال الساعات القادمة  

منتخب مصر منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة فنزويلا إنجلترا مونديال الناشئين بطولة كأس العالم للناشئين بقطر

الجريدة الرسمية