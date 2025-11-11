منتخب أيرلندا يتعادل مع باراجواي سلبيا في كأس العالم للناشئين

18 حجم الخط

تعادل منتخب جمهورية أيرلندا مع نظيره باراجواي سلبيا، في المباراة التي جرت مساء اليوم الثلاثاء، ضمن ختام دور المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما والمقامة حاليا في قطر.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب أيرلندا ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه منتخب أوزبكستان برصيد 6 نقاط ثم باراجواي برصيد 4 نقاط وأخيرا بنما بدون نقاط.

فوز أوغندا على فرنسا

خسر منتخب فرنسا أمام نظيره منتخب أوغندا بنتيجة 1ـ0، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر الجاري، بمشاركة 48 منتخبا، يمثلون كل قارات العالم.

وبتلك النتيجة يحتل فرنسا المركز الأول في المجموعة الحادية عشر برصيد 4 نقاط، فيما يحتل منتخب أوغندا المركز الثالث بنفس عدد النقاط.

