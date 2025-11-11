الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب أيرلندا يتعادل مع باراجواي سلبيا في كأس العالم للناشئين

أيرلندا
أيرلندا
18 حجم الخط

تعادل منتخب جمهورية أيرلندا مع نظيره باراجواي سلبيا، في المباراة التي جرت مساء اليوم الثلاثاء، ضمن ختام دور المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما والمقامة حاليا في قطر.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب أيرلندا ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه منتخب أوزبكستان برصيد 6 نقاط ثم باراجواي برصيد 4 نقاط وأخيرا بنما بدون نقاط.

فوز أوغندا على فرنسا 

خسر منتخب فرنسا أمام نظيره منتخب أوغندا بنتيجة 1ـ0، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر الجاري، بمشاركة 48 منتخبا، يمثلون كل قارات العالم.

وبتلك النتيجة يحتل فرنسا المركز الأول في المجموعة الحادية عشر برصيد 4 نقاط، فيما يحتل منتخب أوغندا المركز  الثالث بنفس عدد النقاط.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كاس العالم للناشئين قطر جمهورية إيرلندا باراجواي إيرلندا

مواد متعلقة

كندا تسقط أمام تشيلي بثنائية في كأس العالم تحت 17 عاما

فرنسا تخسر أمام أوغندا بهدف في كأس العالم تحت 17 عاما

ترتيب مجموعة السعودية في كأس العالم للناشئين قبل الجولة الأخيرة

الأكثر قراءة

البلدي تغازل المواطنين، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025

عباقرة ولكن مجهولون، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس "شيخ القراء وإمام المفسرين"

محمد عبد الجليل يكتب: فضيحة في نعي الليثي.. نقيب الموسيقيين يُحرِّف القرآن ويخترع آية! المتابعون: مالك ومال القرآن يا "مصطفى"؟.. خليك في "الرقص والأغاني الهابطة"

جون إدوارد يتمسك باستمرار عبد الرؤوف، انقسامات داخل الزمالك حول مستقبل الجهاز الفني

روسيا تندد بالضربات الأمريكية قبالة فنزويلا

السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي

مدبولي يزف بشرى سارة بشأن العملة الصعبة وإيرادات قناة السويس

فرنسا تخسر أمام أوغندا بهدف في كأس العالم تحت 17 عاما

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تتضاعف أعمال البر في الحرم؟، اعرف أقوال العلماء

تفسير رؤية البرص في المنام وعلاقتها بكشف الأعداء والحاقدين

عباقرة ولكن مجهولون، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس "شيخ القراء وإمام المفسرين"

المزيد
الجريدة الرسمية