يسدل الستار اليوم الثلاثاء علي مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين.

ويلتقي منتخب السعودية مع مالي اليوم على أرضية ملعب أسباير في مدينة الدوحة، ضمن لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم للناشئين.

كما يلتقي في نفس التوقيت النمسا مع نيوزيلندا بالجولة الأخيرة لدور المجموعات.

وعلى صعيد المجموعة الثانية عشر، ضمن المنتخب النمساوي التأهل لأول الأدوار الإقصائية في البطولة، بعدما حقق العلامة الكاملة أمام السعودية ومالي بالجوليتن الأولى والثانية.

فرص تأهل منتخب السعودية للأدوار الإقصائية في مونديال الناشئين

ويضمن فوز المنتخب السعودي على مالي في مباراة اليوم التأهل كوصيف للمجموعة خلف النمسا.

والاحتمال الثاني لتأهل الأخضر يتمثل في انتهاء مباراة السعودية بالتعادل، وحينها، يتم اللجوء لمعيار اللعب النظيف، لأن الثنائي يتساوى في كل المعايير.

والاحتمال الثالث يتمثل في خسارة المنتخب السعودي أمام مالي، وحينها، فإن مصيره سيكون معلقا على ترتيبه بين أصحاب المركز الثالث في المجموعات الـ 12.

وتقام مباريات مرحلة المجموعات بنظام الدوري، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الـ 32، إلى جانب أفضل 8 منتخبات حلت في المركز الثالث.

واعتمد فيفا نظاما جديدا في البطولة الحالية، وهو تصنيف المنتخبات التي تصدرت الترتيب من 1 لـ 12، والأمر نفسه بالنسبة للمنتخبات التي احتل المركز الثاني، والمركز الثالث.

وعلى سبيل المثال، فإن المنتخب الأعلى تصنيفا بين المتصدرين، سيواجه في دور الـ 32 صاحب المركز الثامن بين التي تأهلت كأفضل ثوالث.

فيما يلتقي المنتخب صاحب المركز الرابع في تصنيف أصحاب مركز الوصافة، مع صاحب المركز الخامس في التصنيف ذاته وهكذا.

وتنص لائحة البطولة على أنه إذا تساوى منتخبين أو أكثر في عدد النقاط النهائي، يتم الاحتكام للتالي:

- أكبر عدد من النقاط في المباريات المباشرة.

- فارق الأهداف الأفضل في مباريات منتخبات المتساوية.

- أكبر عدد من الأهداف المسجلة في مباريات المنتخبات المتساوية.

وكان منتخب السعودية خسر أمام النمسا بهدف دون رد، بينما فاز في الجولة الثانية على منتخب نيوزيلندا، بثلاثية مقابل هدفين.

ويسعى منتخب السعودية للفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل التأهل إلى الدور التالي بمنافسات بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا.

ترتيب مجموعة السعودية في كأس العالم للناشئين قبل الجولة الأخيرة

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز في مباراة والهزيمة في أخري فيما يتصدر المنتخب النمساوي الترتيب بـ6 نقاط.

ويأتي المنتخب المالي في المركز الثالث بمجموع 3 نقاط أيضًا، بينما يحل منتخب نيوزيلندا في المركز الرابع دون نقاط.

وتقام بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، في قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر 2025، بمشاركة 48 منتخبًا، مقسمين على 12 مجموعة.

ومن المقرر أن يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة بجانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث من كل مجموعة، ليتكون 32 منتخبًا لتبدأ الأدوار الإقصائية من المونديال.

