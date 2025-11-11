جيريمي دوكو يفوز بجائزة أفضل لاعب في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

أعلن حساب الدوري الإنجليزي الممتاز الرسمي عن فوز النجم البلجيكي جيريمي دوكو، جناح مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب في الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2025/2026، بعد الأداء المميز الذي قدمه أمام ليفربول.

وقدم دوكو أداءً استثنائيا أمام ليفربول، حيث سجل الهدف الثالث لفريقه بطريقة رائعة، كما تسبب في ركلة جزاء أضاعها إيرلينج هالاند، إضافة إلى تقديمه عرض مهاري مميز خلال مواجهة الريدز.

بفضل تألق دوكو ومساهماته الهجومية، عزز مانشستر سيتي موقعه في جدول الترتيب، محتلا وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، بفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر ارسنال

اهتمام من مانشستر سيتي بنجم ليفربول

وفي سياق آخر، كشفت تقارير صحفية أن لاعب ليفربول، دومينيك سوبوسلاي، قد جذب اهتمامًا كبيرًا من ناديي مانشستر سيتي وريال مدريد، وسط تزايد حالة عدم اليقين حول مستقبله طويل الأمد مع الفريق الإنجليزي.

سوبوسلاي

وكشف موقع "CaughtOffside" أن ليفربول يسعى لتأمين مستقبل اللاعب من خلال دراسة تمديد عقده وزيادة راتبه، الذي يبلغ حاليًا نحو 135 ألف يورو أسبوعيًا، لضمان بقائه في أنفيلد ومنع رحيله إلى الأندية المهتمة، بما في ذلك مانشستر سيتي وريال مدريد.

وانضم سوبوسلاي البالغ من العمر 25 عامًا إلى ليفربول قادمًا من لايبزيج في صيف 2023 مقابل حوالي 60 مليون جنيه إسترليني، وساهم بالفعل هذا الموسم في ستة أهداف خلال 15 مباراة بجميع المسابقات، مما عزز مكانته كأحد أبرز لاعبي الوسط في أوروبا.

ويمتاز سوبوسلاي بالقدرة على اللعب كلاعب وسط متعدد الاستخدامات وأحيانًا كظهير أيمن، حيث اعتمد عليه آرني سلوت في هذا المركز عند غياب بعض اللاعبين المصابين، وهو ما زاد من قيمته داخل الفريق ولفت انتباه الأندية الأوروبية الكبرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.