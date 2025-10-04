السبت 04 أكتوبر 2025
أوكرانيا تهزم باراجواي وتصطحبها لدور الـ16 بكأس العالم للشباب 2025 (فيديو)

منتخب أوكرانيا للشباب،
منتخب أوكرانيا للشباب، فيتو

التحق منتخبا أوكرانيا وباراجواي بركب المنتخبات المتأهلة للدور الثاني من كأس العالم للشباب (دون 20 عامًا) المقامة حاليًّا في تشيلي وذلك في أعقاب الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول لحساب المجموعة الثانية.

ورغم خسارته (2 ـ 1) أمام أوكرانيا نجح منتخب باراجواي في اقتناص ورقة التأهل للدور الثاني ومرافقة منافسه إلى المرحلة المقبلة من البطولة في أدوار خروج المغلوب.

وتقدم منتخب أوكرانيا عن طريق ماكسيم ديركاك في الدقيقة 46، قبل أن يدرك باراجواي التعادل عبر سيزار مينو في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 80 سجل ماكفي بونومارينكو الهدف الثاني للمنتخب الأوكراني.
 

وتصدر المنتخب الأوكراني ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من تعادل وانتصارين، في حين حل باراجواي ثانيا بأربع نقاط.

وفي مباراة أخرى من المجموعة ذاتها، فازت كوريا الجنوبية على بنما (2 ـ 1).
 

ورفع منتخب كوريا الجنوبية رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف خلف باراجواي، منتظرًا نهاية مباريات الجولة إذ بإمكانه بلوغ الدور المقبل كأحد أفضل الفرق أصحاب المركز الثالث.

