أوكرانيا تهزم باراجواي وتصطحبها لدور الـ16 بكأس العالم للشباب 2025 (فيديو)

التحق منتخبا أوكرانيا وباراجواي بركب المنتخبات المتأهلة للدور الثاني من كأس العالم للشباب (دون 20 عامًا) المقامة حاليًّا في تشيلي وذلك في أعقاب الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول لحساب المجموعة الثانية.

ورغم خسارته (2 ـ 1) أمام أوكرانيا نجح منتخب باراجواي في اقتناص ورقة التأهل للدور الثاني ومرافقة منافسه إلى المرحلة المقبلة من البطولة في أدوار خروج المغلوب.

وتقدم منتخب أوكرانيا عن طريق ماكسيم ديركاك في الدقيقة 46، قبل أن يدرك باراجواي التعادل عبر سيزار مينو في الدقيقة 69.

🇺🇦 Ukraine are through to the Round of 16!#U20WC pic.twitter.com/rv9fsD4kqT — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 3, 2025

وفي الدقيقة 80 سجل ماكفي بونومارينكو الهدف الثاني للمنتخب الأوكراني.



وتصدر المنتخب الأوكراني ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من تعادل وانتصارين، في حين حل باراجواي ثانيا بأربع نقاط.

وفي مباراة أخرى من المجموعة ذاتها، فازت كوريا الجنوبية على بنما (2 ـ 1).



ورفع منتخب كوريا الجنوبية رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف خلف باراجواي، منتظرًا نهاية مباريات الجولة إذ بإمكانه بلوغ الدور المقبل كأحد أفضل الفرق أصحاب المركز الثالث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.