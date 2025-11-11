تدريبات استشفائية لمنتخب مصر استعدادا لودية أوزبكستان (صور)

18 حجم الخط

خاض لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريبات استشفائية، استعدادًا لمواجهة منتخب أوزبكستان وديًّا يوم 14 نوفمبر الجاري.

ويتقابل الفائز من مباراة مصر وأوزبكستان مع الفائز من مباراة كاب فيردي وإيران يوم 18 نوفمبر.

انطلاق معسكر منتخب مصر بالإمارات

ودخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، أمس الإثنين، معسكرا تدريبيا بمدينة العين الإماراتية تحت قيادة مديره الفني حسام حسن، استعدادا للمشاركة في دورة الإمارات الودية، بمشاركة منتخبات إيران وأوزبكستان والرأس الأخضر.

ويأتي معسكر منتخب مصر الوطني والمشاركة في دورة الإمارات الودية، ضمن برنامج إعداد الفراعنة للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا، التي تقام في المغرب في الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبلين، بمشاركة 24 منتخبا.

قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر شهر نوفمبر

وأعلن الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، السبت، أسماء اللاعبين المشاركين في معسكر الإمارات ودورة الإمارات الودية، وضمت 26 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - مصطفى شوبير.

الدفاع : محمد هاني - محمد حمدي - احمد فتوح - رامي ربيعة - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل.

الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - محمود صابر - محمود حسن - تريزيجيه - طاهر محمد طاهر - مروان عثمان - عمر مرموش - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الحفيظ زلاكة - محمد صلاح.

الهجوم: أسامة فيصل - صلاح محسن - مصطفى محمد.

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

ويشارك منتخب مصر الأول لكرة القدم في دورة الإمارات الودية الدولية، التي تقام خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للكبار بالمغرب.

ويخوض منتخب مصر مباراتين فقط في دورة الإمارات.

مواعيد مباريات دورة الإمارات الودية

تشهد دورة الإمارات أربع مباريات، بحيث يخوض كل فريق مباراتين خلال المنافسات.. جاءت مواعيدها كالتالي:

إيران × كاب فيردي – 13 نوفمبر.

مصر × أوزبكستان – 14 نوفمبر.

مباراة المركز الثالث – 17 نوفمبر (وتجمع الفريقين الخاسرين في أول مباراتين)

المباراة النهائية – 18 نوفمبر (تجمع الفريقين الفائزين في أول مباراتين).

