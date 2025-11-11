الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
ترتيب مجموعة السعودية في كأس العالم للناشئين قبل الجولة الأخيرة

ترتيب مجموعة السعودية
ترتيب مجموعة السعودية في كأس العالم للناشئين
مونديال الناشئين، يستعد منتخب السعودية لمواجهة مالي اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب أسباير في مدينة الدوحة، ضمن لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم للناشئين.

ويقع منتخب السعودية تحت 17 عامًا في المجموعة الـ12 من مجموعات كأس العالم تحت 17 عامًا، رفقة منتخبات مالي والنمسا ونيوزيلندا.

ترتيب مجموعة السعودية في كأس العالم للناشئين قبل الجولة الأخيرة 

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز في مباراة  والهزيمة في أخرى، فيما يتصدر المنتخب النمساوي الترتيب بـ6 نقاط.

ويأتي المنتخب المالي في المركز الثالث بمجموع 3 نقاط أيضًا، بينما يحل منتخب نيوزيلندا في المركز الرابع دون نقاط.

وكان منتخب السعودية خسر أمام النمسا بهدف دون رد، بينما فاز في الجولة الثانية على منتخب نيوزيلندا، بثلاثية مقابل هدفين.

ويسعى منتخب السعودية للفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل التأهل إلى الدور التالي بمنافسات بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا.
 

موعد مباراة السعودية ومالي


ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة السعودية أمام مالي، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 5:45 بتوقيت مصر، 6:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد مالي

وتذاع مباراة السعودية ومالي عبر قناة beIN Sports المفتوحة وقناة الكأس 3 المفتوحة.

وتقام بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، في قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر 2025، بمشاركة 48 منتخبًا، مقسمين على 12 مجموعة.

ومن المقرر أن يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة بجانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث من كل مجموعة، ليتكون 32 منتخبًا لتبدأ الأدوار الإقصائية من المونديال.

