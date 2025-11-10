الإثنين 10 نوفمبر 2025
3 منتخبات عربية تتأهل لدور الـ32 في كأس العالم للناشئين

نجحت 3 منتخبات عربية رسميا فى بلوغ منافسات دور الـ 32 من نهائيات كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما المقامة حاليا في قطر.

المنتخبات العربية تتأهل ضمن أفضل ثوالث

وضمنت المنتخبات العربية التأهل ضمن أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الاثنتي عشرة، وقد يصبح العدد حال تأهل منتخب السعودية الذي ما زال يملك الفرصة.

وفشلت المنتخبات العربية في التأهل المباشر ولم يحتل أي منها المركزين الأول والثاني في مجموعاتها لكنها تمكنت من التأهل بفضل تواجدها ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.

وتأهل منتخب مصر باحتلاله المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط محققًا الفوز على هايتي والخسارة أمام إنجلترا والتعادل مع فنزويلا.

وتأهل منتخب المغرب بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 3 نقاط في المجموعة الثانية بعد هزيمتين حقق فوزًا تاريخيًا على كاليدونيا الجديدة بلغ 16-0.

وضمن منتخب تونس مكانًا في دور 32 بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط من فوز وهزيمتين.

منتخب السعودية مرشح للتأهل 

وبإمكان منتخب السعودية التأهل إلى دور 32 لأربع منتخبات حيث يملك حظوظًا كبيرة في المجموعة الثانية عشرة حيث يحتل حاليًا المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وبإمكان المنتخب السعودي التأهل باحتلال المركز الثاني حال الفوز على مالي في مباراته الأخيرة، كما سيبلغ الدور القادم ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث في حال التعادل وحتى الخسارة بفارق هدف أو بفارق هدفين شريطة أن  يسجل بدوره في المباراة.

ويملك المنتخب السعودي أيضًا حظوظًا للتأهل حال الهزيمة في حال عدم فوز منتخب أوغندا أو تشيلي في مباراتيهما الأخيرتين أمام فرنسا وكندا في المجموعة الحادية عشرة.

منتخب قطر مستضيف البطولة يودع مبكرا

وخرج منتخب قطر للناشئين المستضيف بشكل رسمي من نهائيات كأس العالم للناشئين بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد نقطتين من تعادلين وهزيمة.
 

