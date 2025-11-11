موعد مباراة السعودية ومالي في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

يلتقي منتخب السعودية اليوم الثلاثاء أمام مالي على أرضية ملعب أسباير في مدينة الدوحة، ضمن لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم للناشئين.

موعد مباراة السعودية ومالي



ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة السعودية أمام مالي، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 5:45 بتوقيت مصر، 6:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد مالي



وستذاع مباراة السعودية ومالي عبر قناة beIN Sports المفتوحة وقناة الكأس 3 المفتوحة.

ويقع منتخب السعودية تحت 17 عامًا في المجموعة الـ12 من مجموعات كأس العالم تحت 17 عامًا، رفقة منتخبات مالي والنمسا ونيوزيلندا.

وكان منتخب السعودية خسر أمام النمسا بهدف دون رد، بينما فاز في الجولة الثانية على منتخب نيوزيلندا، بثلاثية مقابل هدفين.

ويسعى منتخب السعودية للفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل التأهل إلى الدور التالي بمنافسات بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا.

وتقام بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، في قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر 2025، بمشاركة 48 منتخبًا، مقسمين على 12 مجموعة.

ومن المقرر أن يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة بجانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث من كل مجموعة، ليتكون 32 منتخبًا لتبدأ الأدوار الإقصائية من المونديال.

