الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة السعودية ومالي في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

منتخب السعودية للناشئين
منتخب السعودية للناشئين
18 حجم الخط

يلتقي منتخب السعودية اليوم الثلاثاء أمام مالي على أرضية ملعب أسباير في مدينة الدوحة، ضمن لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم للناشئين.

موعد مباراة السعودية ومالي


ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة السعودية أمام مالي، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 5:45 بتوقيت مصر، 6:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد مالي


وستذاع مباراة السعودية ومالي عبر قناة beIN Sports المفتوحة وقناة الكأس 3 المفتوحة.
ويقع منتخب السعودية تحت 17 عامًا في المجموعة الـ12 من مجموعات كأس العالم تحت 17 عامًا، رفقة منتخبات مالي والنمسا ونيوزيلندا.

 

 

وكان منتخب السعودية خسر أمام النمسا بهدف دون رد، بينما فاز في الجولة الثانية على منتخب نيوزيلندا، بثلاثية مقابل هدفين.

ويسعى منتخب السعودية للفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل التأهل إلى الدور التالي بمنافسات بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا.

 

وتقام بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، في قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر 2025، بمشاركة 48 منتخبًا، مقسمين على 12 مجموعة.

ومن المقرر أن يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة بجانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث من كل مجموعة، ليتكون 32 منتخبًا لتبدأ الأدوار الإقصائية من المونديال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب السعودية مالي كاس العالم للناشئين السعودية ومالي السعودية ضد مالي مباراة السعودية ضد مالي بطولة كأس العالم للناشئين

مواد متعلقة

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

3 منتخبات عربية تتأهل لدور الـ32 في كأس العالم للناشئين

الأكثر قراءة

زلزال بقوة 5 ريختر يضرب جزيرة كريت باليونان وبيان من البحوث الفلكية للمصريين

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي والبوري والجمبري يقترب من الألف جنيه

انخفاض الصويا وارتفاع الردة والذرة البيضاء، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

بداية الهاوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

خروج جثمان إسماعيل الليثي من مستشفى ملوي متوجها إلى القاهرة لتشييعه (فيديو)

طريقة عمل المهلبية بالقرع العسلي، حلوى دافئة ومختلفة

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

تقارير تكشف مصير ليفاندوفسكي مع برشلونة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بخسارة طفيفة ومشاكل مؤقتة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 11 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 11 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية