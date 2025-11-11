الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
رياضة

طاهر محمد: جماهير الأهلي لا تقبل سوى بالمركز الأول، ونسعى لإسعادهم بالمزيد من البطولات

طاهر محمد طاهر، فيتو
طاهر محمد طاهر، فيتو
أعرب طاهر محمد طاهر، لاعب النادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك، مؤكدا أن الفوز جاء تتويجا لمجهود جماعي وروح قتالية من جميع عناصر الفريق داخل وخارج الملعب.

تصريحات طاهر محمد طاهر 

وقال طاهر في تصريحات إعلامية: “الفوز بالسوبر لحظة لا تنسى لكل لاعب في الأهلي، وجاء بعد تركيز وجهد كبير من الجميع منذ نصف النهائي وحتى الدقيقة الأخيرة من النهائي”.

وأضاف: “جماهير الأهلي كانت السند الحقيقي لنا طوال الـ90 دقيقة، وبذلنا كل ما في وسعنا لإسعادهم، لأنهم لا يقبلون سوى بالمركز الأول، ونعدهم بالاستمرار في تقديم الأفضل وتحقيق المزيد من البطولات”.

واختتم لاعب الأهلي تصريحاته قائلا: “سعيد بانضمامي لمعسكر منتخب مصر في الإمارات، وسأبذل قصارى جهدي لتقديم مستوى مميز مع الفراعنة في المرحلة المقبلة”

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

مباريات دوري أبطال أفريقيا 

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل يوم السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من المجموعة الثانية، بـ مباريات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-26.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

وتُوج الأهلي أمس الأول ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد بالإمارات. 

الجريدة الرسمية