أحمد عبد الله محمود: لهذه الأسباب، اعتذرت عن “عوض الكلاف” في "شمس الزناتي 2"

يبدو أن الأزمات ستظل تلاحق فيلم “شمس الزناتي 2”، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد عادل إمام، فبعد أن استقر الوضع قليلًا، وتم استبدال أغلب كاست العمل بفنانين آخرين، خرج الفنان أحمد عبدالله محمود عن صمته ليعلن هو الآخر الاعتذار عن العمل بعد تصوير ما يقرب من 30% من أحداث دوره في العمل.



وقال أحمد عبدالله محمود في تصريحات لـ"فيتو": اعتذرت عن فيلم “شمس الزناتي 2” لأسباب كثيرة سوف أفصح عنها قريبًا، ولكن منها عدم التقدير.

وكان من المقرر أن يقدم الفنان أحمد عبدالله محمود شخصية "عوض الكلاف" التى قدمها والده الراحل عبدالله محمود في الجزء الأول من العمل.



وتعاقدت الشركة المنتجة مع كل من الفنان أحمد عبد الحميد ليقدم شخصية سبرتو، والفنان أحمد خالد صالح ليقدم شخصية “قرنص”، ويقدم شخصية جعيدي في أحداث العمل الفنان محمد ثروت، بينما يقدم الفنان خالد أنور شخصية “سلامة الطفشان”.

أبطال شمس الزناتي

فيلم “شمس الزناتي 2” من بطولة كل من: محمد إمام وهنا الزاهد، ومحمد ثروت، وخالد أنور، وأحمد خالد صالح، وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج أحمد خالد موسى.

قصة فيلم "شمس الزناتي" في السينما العالمية

وتعتبر قصة فيلم “شمس الزناتي” من أشهر القصص المقتبسة عن أفلام عالمية، ويعد فيلم Seven Samurai الذي أُنتج عام 1954 للمخرج الياباني أكيرا كورساوا هو الأساس، حيث قدم القصة الأساسية التي تم اقتباسها في عدد من الأعمال الفنية منها "شمس الزناتي".

وكان المخرج عمرو سلامة قد فتح النار على القائمين على أحد الأعمال الفنية، بعد توقفه لفترة واعتذاره عن عدم استكمال إخراج العمل، والمعروف أن هذا العمل هو فيلم “شمس الزناتي 2”.

ونشر عمرو سلامة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إلى جميع الصحفيين الفنيين الكرام، ولمن يهمه الأمر.

وتابع: نظرًا لتكرار الأسئلة والاستفسارات حول مشروعٍ توقّف ولم يكتمل، أودّ أن أوضّح ما أستطيع قوله في الوقت الحالي، إلى أن يتاح لي قريبًا كشف كل التفاصيل، وعرض ما لديّ من إثباتات ومستندات وأدلّة، أنا وبعض الزملاء من فريق عمل هذا المشروع.

فأنا بصدد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية، وتقديم الشكاوى النقابية نختصم بها شركة إنتاج سيئة السمعة، ولها سوابق مدانة فيها بأحكام القضاء، ولا تشبه أيًّا من شركات الإنتاج المحترمة العاملة في هذه الصناعة، إذ خرجت عن أعراف المهنة، وأخلّت بالتزاماتها القانونيّة، وتقوم بالتحايل المتعمد على العاملين، مما يلحق الضرر بحقوقهم المادية والمعنوية والإبداعية.

إيمانًا منّا بصحة موقفنا، وثقةً بعدالة القضاء المصري، ونزاهة نقابة السينمائيين ودورها في حماية حقوق الفنانين، نحن على يقين بأننا سنصل إلى حلولٍ عادلة تُعيد الحقوق إلى أصحابها.

أعتذر بصدق أني لست بحل أن أعرض التفاصيل الآن لأسباب قانونية، لكني أتطلّع لعرض التفاصيل كاملة قريبًا جدًا، لأنني مؤمن بأنه في بعض المواقف يكون عرض الحقائق مفيدًا، وأحيانًا واجبًا، حتى يحتاط الزملاء من الفنانين والمنتجين والموزّعين من الوقوع في فخ التعامل مع أفرادٍ أو مؤسساتٍ تستخدم أساليب ملتوية وغير قانونية، قد تسبّب أضرارًا مادية أو معنوية أو إهدارًا للوقت والجهد.



