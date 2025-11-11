الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
المشدد 10 سنوات لمتهمين بقتل طالب بالمعهد التكنولوجي في العاشر من رمضان

جنايات الزقازيق،فيتو
 عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمجمع محاكم العاشر من رمضان، المتهمين في قضية مقتل طالب داخل المعهد التكنولوجي بمدينة العاشر من رمضان، في القضية رقم 367 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2025، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

جنايات الزقازيق تؤيد إعدام قاتل الطفلة جنى لسرقة قرطها الذهبي

تفاصيل جريمة هزت الرأي العام الشرقاوي 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا من أحد المستشفيات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان بوصول الشاب خالد.ع.ع، 19 عامًا، طالب بالفرقة الأولى بالمعهد التكنولوجي، مصابًا بجرح نافذ في الرئة. وقد جرى إجراء عملية جراحية له، لكنه توفي بعد ساعات متأثرًا بإصاباته الخطيرة، وفق تقرير الطب الشرعي.

وبانتقال قوة أمنية إلى موقع الحادث، كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة زميلًا للمجني عليه يدعى أحمد.م.ف، 20 عامًا، بمشاركة متهم آخر، حيث نشب بين الثلاثة خلاف سابق تطور إلى واقعة الاعتداء.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن جثمان المجني عليه بعد انتهاء إجراءات الصفة التشريحية.

أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بالشرقية بشأن المتهمين 

وكشف أمر الإحالة الصادرمن النيابة العامة بالشرقية أن المتهمين ارتكبا جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، إذ بيّنت التحقيقات أنهما عقدا العزم على التخلص من المجني عليه بسبب خلافات سابقة، وتربصا به عقب انتهاء امتحان إحدى المواد، حيث بادره المتهم الأول بطعنة نافذة في الصدر باستخدام سلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، بينما اعتدى عليه المتهم الثاني بأداة حادة في رقبته، ما أدى إلى إصابته إصابات بالغة أودت بحياته لاحقًا.

