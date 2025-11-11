البعثة الدولية لائتلاف نزاهة: استمرار مظاهر الدعاية الانتخابية أمام اللجان ومشاركة قوية للمرأة

18 حجم الخط

واصل "ائتلاف نزاهة"، اليوم الثلاثاء، أعمال المتابعة الميدانية لمجريات عملية التصويت في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث انتشر المتابعون الدوليون في 6 محافظات من المحافظات التي تجري فيها انتخابات المرحلة الأولى.

رصد مجريات العملية الانتخابية

كما استأنفت غرفة العمليات المركزية التابعة للائتلاف أعمالها في رصد وتوثيق مجريات العملية الانتخابية، وتنسيق التواصل مع المتابعين في الميدان، ويؤكد "ائتلاف نزاهة" التزامه الكامل بالمعايير المهنية الدولية المنظمة لأعمال المتابعة الانتخابية، واحترامه للأطر القانونية والتشريعية الوطنية.

وتابع أعضاء البعثة الدولية، انتظام فتح غالبية اللجان الانتخابية في التاسعة صباحًا، ورصدوا تأخر فتح 4 لجان في محافظتي الجيزة وبني سويف، فيما شهدت المقار الانتخابية توافد الناخبين منذ الدقائق الأولى لفتح اللجان، وسط مشاركة لافتة للمرأة.

الدعاية أمام اللجان

ولاحظ المتابعون استمرار مظاهر الدعاية الانتخابية أمام اللجان، من بعض أنصار الأحزاب والمرشحين، ووضع الكثير من اللافتات الدعائية وشعارات الأحزاب، بما يمثل كسرًا للصمت الانتخابي في يومي التصويت.

ويتنافس في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، 1281 مرشحا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت، 35 مليونا و279 ألفا و922 ناخبا، وذلك من خلال 5606 لجنة فرعية على مستوى 14 محافظة، هي: الجيزة وبني سويف والفيوم والوادي الجديد والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح خلال المرحلة الأولى من الانتخابات، فيما يبلغ عدد من يحق لهم التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 35 مليونا و279 ألفا و922 ناخبًا.

وتسعى البعثة، وفقًا لحجمها وعدد أعضائها، إلى تغطية 19% من إجمالي عدد اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، خلال مرحلتي التصويت الأولى والثانية، إذ تُقدر اللجان الفرعية بنحو 10893 لجنة، وتستهدف البعثة زيارة 720 لجنة انتخابية خلال المرحلة الأولي، وزيارة 1320 لجنة خلال المرحلة الثانية، وذلك وفق خطة انتشار تضمن التواجد داخل مراكز الاقتراع ومتابعة سير العملية الانتخابية ميدانيًا، بما يشمل إجراءات التصويت ومدى الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية.

جدير بالذكر، أن "ائتلاف نزاهة" يُضم في تشكيله 34 متابعًا دوليًا من 16 دولة، يمثلون أربع منظمات دولية: مؤسسة إليزكا للإغاثة (غانا)، منتدى جالس الدولي (أوغندا)، ومنظمة إيكو (اليونان)، ومنظمة التحالف الدولي للتكامل والاستدامة (مالطا – المملكة المتحدة)، وتتولى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بصفتها الشريك المحلي المعتمد، الإشراف على تنسيق أعمال البعثة داخل مصر، مستندة إلى خبرتها الواسعة في مجال المتابعة الانتخابية وتعزيز حقوق الإنسان.

